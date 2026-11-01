ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

Наталія Могилевська похизувалась образом 6-річної доньки на Геловін і вперше показала її обличчя

Маленька Соня святкувала в школі Геловін. Артистка показала, як її одягнула.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Наталія Могилевська з молодшою донькою

Наталія Могилевська з молодшою донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка та тренерка «Голосу країни-14» Наталія Могилевська похизувалась образом молодшої донечки на Геловін та вперше показала її обличчя.

Свято відбулося у школі Соні. Дітлахи одягали моторошні костюми і збирали цукерки зі словами «цукерка або витівка». Наталія Могилевська, звичайно ж, тематично одягнула маленьку донечку. Артистка підібрала для дівчинки червоно-чорний костюм, начепила обруч із вушками та зробила зачіску з двома хвостиками та бантиками. Співачка зазначила, що старалась над образом. Тим часом маленька Соня це оцінила та була неабияк задоволеною.

«Цукерка або витівка? Так минув наш перший шкільний Геловін… Мама дуже старалася над образом, модель залишилась страшенно задоволеною, тож усі щасливі», — поділилась артистка.

До речі, Наталія Могилевська також вперше показала обличчя Соні, яке ретельно приховувала. Щоправда, воно було загримоване, тож чудово розгледіти можна було хіба що очі дівчинки.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показала, як зводила донечку на сліпі прослуховування «Голосу країни-14». Маленька Соня стала тренеркою та познайомилась зі співачкою Тіною Кароль.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie