Наталія Могилевська похизувалась образом 6-річної доньки на Геловін і вперше показала її обличчя

Наталія Могилевська з молодшою донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Українська співачка та тренерка «Голосу країни-14» Наталія Могилевська похизувалась образом молодшої донечки на Геловін та вперше показала її обличчя.

Свято відбулося у школі Соні. Дітлахи одягали моторошні костюми і збирали цукерки зі словами «цукерка або витівка». Наталія Могилевська, звичайно ж, тематично одягнула маленьку донечку. Артистка підібрала для дівчинки червоно-чорний костюм, начепила обруч із вушками та зробила зачіску з двома хвостиками та бантиками. Співачка зазначила, що старалась над образом. Тим часом маленька Соня це оцінила та була неабияк задоволеною.

Реклама

«Цукерка або витівка? Так минув наш перший шкільний Геловін… Мама дуже старалася над образом, модель залишилась страшенно задоволеною, тож усі щасливі», — поділилась артистка.

Реклама

До речі, Наталія Могилевська також вперше показала обличчя Соні, яке ретельно приховувала. Щоправда, воно було загримоване, тож чудово розгледіти можна було хіба що очі дівчинки.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показала, як зводила донечку на сліпі прослуховування «Голосу країни-14». Маленька Соня стала тренеркою та познайомилась зі співачкою Тіною Кароль.

Новини партнерів

Новини партнерів