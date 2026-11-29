Наталія Могилевська / © Голос Країни

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Батл на “Голосі країни-14” Вікторії Георгіян та Альони Компанієць у команді Наталії Могилевської став одним із найбільш емоційних моментів випуску.

Обидві учасниці вийшли на сцену з потужною енергетикою, а їхня взаємодія під час виступу не залишила тренерів байдужими. Особливо відзначив Вікторію Монатік: він звернув увагу на її сценічну манеру, поведінку та навіть роботу з диханням перед нотами.

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“Це був просто шалений шторм. Ви поралися з усім, крім нервування. Олена трохи хвилювалася. Але я хочу вам нагадати, що ви тут, щоб своїм шляхом надихнути і подарувати надію людям. У вас настільки неймовірні долі”,— похвалила учасниць тренерка.

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Альона Компанієць / © Голос Країни

Вікторії Георгіян / © Голос Країни

Наталія Могилевська / © Голос Країни

Та Могилевська мала зробити вибір лише на користь однієї вокалістки.

“Я уявляю, наскільки складно самій виховувати дитину сьогодні. Ти от чесно справжнє сонце моєї команди. Настільки жива, постійно позитивна. Навіть цю пісню драматично ти переробила на справжнє світло”,— сказала Наталія Вікторії.

Вікторії Георгіян / © Голос Країни

Зрештою вона залишила Альону Компанієць. На рішення тренерки вплинули не тільки враження від батлу, а й особиста історія учасниці та бажання підтримати її рідне прифронтове селище, яке пережило трагічну подію.

“Альона, ти стільки людям давала оцю можливість вийти на сцену. І вперше вийшла на сцену сама… Я дещо знаю. І напевно, що сьогодні це вплине на мій вибір. Я хочу, щоб мене всі зрозуміли. Нещодавно в тому прифронтовому містечку, де живе Альона і в її клубі, сталося те, через чого ми всі дуже сильно боїмося. І я хочу, щоб для твого маленького містечка, для того селища, те, що ти пройдеш далі, було підтримкою. Тільки тому”,— зауважила тренерка.

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Альона Компанієць / © Голос Країни

Альона Компанієць та Наталія Могилевська / © Голос Країни

Водночас Могилевська не хотіла, аби для Вікторії цей момент став просто завершенням участі в проєкті. Вона запропонувала дівчині спільний виступ у Палаці спорту 7–8 березня та пообіцяла зняти кліп на будь-яку її пісню. Така підтримка стала особливо зворушливим жестом після непростого рішення тренерки.

“Так, Вікторія, я приймаю рішення. Наталя? Значить так, обирай будь-яку мою пісню, будь-яку. 7-го, 8-го березня в мене буде величезний палац спорту. Ми з тобою в дуеті заспіваємо там, знімемо кліп на цю пісню. От будь-яку в дуеті зі мною”,— пообіцяла тренерка

Наталія Могилевська / © Голос Країни

Вікторії Георгіян / © Голос Країни

І на цьому історія Вікторії не закінчилася. Монатік скористався правом на викрадення та забрав її до своєї команди. Тож учасниця, яка щойно попрощалася з наставницею, отримала ще один шанс продовжити боротьбу за перемогу.

Дмитро Монатік / © Голос Країни

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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Нагадаємо, минулого тижня стався п’ятий випуск «Голосу країни-14». Редакція ТСН.ua поділилася найцікавішим із сліпих прослуховувань: хто підкорив усіх тренерів, а кому дісталося останнє місце в команді Тіни Кароль.

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