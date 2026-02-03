- Дата публікації
Наталія Могилевська потрапила в ДТП та показала розтрощене авто
Виконавиця вже прокоментувала аварію.
Українська співачка Наталія Могилевська потрапила в ДТП.
Про це виконавиця розповіла у своєму Instagram. Аварія, вочевидь, сталась ввечері 2 лютого в Києві, коли артистка поверталась додому. Наталія Могилевська опублікувала відео з місця пригоди та показала розтрощені автівки.
За словами знаменитості, ДТП сталась через ожеледицю на дорогах, через яку доволі легко не впоратися з керуванням авто. Тож, співачка закликає бути обережними.
"Потрапили в ДТП. Друзі, бережіть себе, будьте уважними на дорозі. Всюди ожеледиця та дуже слизько", - коментує співачка.
На щастя, Наталія Могилевська не постраждала в ДТП, чого не скажеш про її авто. Тож, додому виконавиця дісталась вже на таксі.
