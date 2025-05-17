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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2004
Час на прочитання
1 хв

Наталія Могилевська повністю показала 5-річну доньку та похвалилася її досягненнями

Молодша донька артистки вивчає іноземну мову та вже має певні успіхи в цій справі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Наталія Могилевська з молодшою донькою

Наталія Могилевська з молодшою донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська повністю показала свою 5-річну доньку та похизувалася її досягненнями у вивченні іноземних мов.

Сімейним контентом артистка поділилася в Instagram-stories. Виконавиця опублікувала відео, на якому позує з 5-річною Софійкою, а поруч із ними лежала різнокольорова парасолька. Наталія Могилевська запитувала в донечки, якій колір зображений. Тим часом Соня відповідала, але англійською. До слова, дівчинка вже має певні успіхи у вивченні іноземних мов. Молодша донька співачки знає, як буде англійською "зелений", "синій" та "червоний".

"Ділюся з вами нашими успіхами. Тішуся неймовірно", - поділилася артистка.

До слова, Наталія Могилевська дійсно неабияк тішилася успіхам донечки. Щоразу, коли Соня відповідала, співачка усміхалася та засипала дівчинку компліментами.

Нагадаємо, нещодавно в Україні святкували День матері. Наталія Могилевська показувала, як провела цю особливу дату з чоловіком та доньками у family look.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2004
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