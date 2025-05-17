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- Категорія
- Гламур
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Наталія Могилевська повністю показала 5-річну доньку та похвалилася її досягненнями
Молодша донька артистки вивчає іноземну мову та вже має певні успіхи в цій справі.
Українська співачка Наталія Могилевська повністю показала свою 5-річну доньку та похизувалася її досягненнями у вивченні іноземних мов.
Сімейним контентом артистка поділилася в Instagram-stories. Виконавиця опублікувала відео, на якому позує з 5-річною Софійкою, а поруч із ними лежала різнокольорова парасолька. Наталія Могилевська запитувала в донечки, якій колір зображений. Тим часом Соня відповідала, але англійською. До слова, дівчинка вже має певні успіхи у вивченні іноземних мов. Молодша донька співачки знає, як буде англійською "зелений", "синій" та "червоний".
"Ділюся з вами нашими успіхами. Тішуся неймовірно", - поділилася артистка.
До слова, Наталія Могилевська дійсно неабияк тішилася успіхам донечки. Щоразу, коли Соня відповідала, співачка усміхалася та засипала дівчинку компліментами.
Нагадаємо, нещодавно в Україні святкували День матері. Наталія Могилевська показувала, як провела цю особливу дату з чоловіком та доньками у family look.