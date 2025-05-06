Наталія Могилевська просто зі сцени зробила неочікувану заяву та змусила глядачів у залі плакати

Наталія Могилевська

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У столиці з аншлагом відбувся концерт співачки Наталії Могилевської під відкритим небом. Відома артистка зібрала шанувальників у культурному просторі В’ява, виконавши програму "Одне велике серце" на біс. Редакція ТСН.ua також мала змогу бути серед глядачів шоу, з яким артистка гастролює усієї Україною.

Наталія Могилевська на концерті

Наталія Могилевська вийшла на сцену майже без запізнення — 30 хвилин для народної артистки не рахується. І одразу вразила двома моментами — яскравим оригінальним вбранням в кольорах прапора і життєрадісним виконанням патріотичних композицій "Ми будем стояти" і "Одне велике серце". "За ці роки я об’їхала всю Україну, я була в найменших містечках. Я була в таких гарячих точках. І пам'ятаю очі людей, які тримаються попри все. Я хочу вам сказати, що доки ми чекаємо цієї великої перемоги, ми не усвідомлюємо, що ми вже переможці. Кожного дня, бо залишаємося тут", — сказала співачка, ледь стримуючи власні емоції. До речі, серед глядачів в перших рядах ми теж помітили тих, хто не приховував сліз під час щемливих пісень, навіть серед чоловіків.

Наталія Могилевська на концерті

Перед наступною композицією Наталя вирішила не залишати сцени і переодяглась просто за спинами своїх танцівників і запрем'єрила довгоочікувану україномовну версію хіта "Я - весна". Глядачі почали підспівувати майже одразу, хоча це було перше публічне виконання композиції, мабуть, тому, що переклад майже дослівний: "Я весна, світла, ясна. Я прилечу за тобою. Хай зима буде сама. Я обіймаю любовʼю".

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Наталія Могилевська на концерті

До речі, про переклади хітів. Уся програма Могилевської складається виключно з відомих композицій, і навіть ті, які ще не мають повного перекладу артистка виконує хоча б частково. Як наприклад, "Лимоновий ліхтар" і "Покохай мене таку, яка я є". До речі, останню глядачі підспівували артистці ще у російському варіанті, що, судячи з емоцій самої Могилевської, її не здивувало, але сама вона не ризикнула навіть рядок проспівати російською мовою.

Наталія Могилевська на концерті

Пісню "Відправила меседж" співачка виконала разом зі своїм гітаристом Сергієм Підкаурою, з яким багато років тому їй приписували роман. Ба більше, під час їх спільного виконання важко було не звернути увагу на те, як вони з захопленням дивляться один на одного. "20 років зі мною на одній сцені! Серьожа, Серьожа, Серьожа", - закликала глядачів скандувати ім'я свого музиканта Могилевська, і аудиторія її радісно підтримала. До слова, Сергій Підкаура — автор таких хітів Могилевської, як "Відправила меседж", "Відірватись від землі", "Він не сказав ні слова".

Наталія Могилевська на концерті

Всього за півтори години концерту зірка аж п'ять разів змінювала образи, але під час одного перевдягання ледь не травмувалася. Поспішаючи на сцену Могилевська не встигнула застібнути взуття. "Ви бачили? Попередні три пісні я ледь не вбилась тут на сцені", — прокоментувала Наталія, коли неочікувано зробила паузу і нахилилася, аби нарешті поправити застіжку на взутті.

Взагалі артистка захоплювала своєю щирістю з аудиторією і зізнаннями у цей вечір. Зокрема, Наталя похизувалася, що продовжує скидати вагу, адже готується до майбутнього ювілею. Важко повірити, але Могилевській в цьому році виповнюється вже 50 років, і в листопаді на головній сцені країни відбудеться її великий концерт. "Вже 20 кілограм і це не кінець", — заінтригувала співачка, одягнена в сукню в якій 8 років тому брала участь на "Танцях з зірками" і отримала тоді довгоочікувану перемогу.

До слова, досвід в танцювальному шоу був відчутним у кожному номері. Могилевська виконувала навіть складні хореографічні елементи з легкістю, а іноді і з іронією. Коли, наприклад, під час виконання хіта "Ти мені не даєш" народна артистка присіла по-хуліганськи, тобто навпочіпки, з цигаркою у руці.

Запрошень зірки на біс було два, і якби не злива, яка почалася саме під час фінального виходу, глядачі навряд чи би ще відпустили Могилевську, а вона і не пручалася - овації ще довго не стихали, не дивлячись навіть на дощ.

Наталія Могилевська на концерті

Вже після виступу зірка зізналася ТСН.ua, що хвилювалася перед виступом, адже за прогнозами злива мала початися якраз одночасно з концертом. "Я завжди хвилююсь перед концертами, а цього разу дуже непокоїлася ще й через погоду. Тому що мала початися злива о шостій годині за прогнозом, але нам дуже пощастило. Дощ почався тільки після мого другого виходу нас біс", - розповіла нам Могилевська. За словами артистки, у цей вечір її діти залишилися вдома: "Моїх доньок не було за кулісами. Вони рідкі гості на моїх концертах. Тому що мають свої справи та свій розклад. Концерти частіше за все завершуються пізно, тому діти на мої концерти поки що не ходять".

Нагадаємо, а ось старша донька Олени Кравець, навпаки, була присутня на нещодавній прем’єрі зіркової мами і розкрила правду про стосунки з нею.