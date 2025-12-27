Наталія Могилевська з молодшою донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська приголомшила, як її молодша донечка виконує акробатичні трюки.

Так, 5-річна Соня однозначно не дає зірковій мамі засумувати вдома. Дівчинка все досліджує та всім цікавиться. Окрім того, донечка Наталії Могилевської росте доволі активною. У своєму Instagram співачка показала, як Соня виконує акробатичні трюки.

Зокрема, дівчинка використала стіл, за який вхопилась, і повисла ногами, які тримала збоку. Щоправда, сама ж Наталія Могилевська сумнівається, чи це дійсно акробатика, адже, можливо, Соня показує свої вміння з йоги.

Молодша донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Хто знає, це в Соні здатність до йоги чи акробатики?" – поцікавилась у підписників артистка.

Тим часом шанувальники зазначили, що це все ж таки більше акробатика. Однак були й такі, хто написав, що в Соні чудово б вийшло займатися скелелазінням.

Нагадаємо, нещодавно старша донька Наталії Могилевської святкувала день народження. Артистка показала, як ніжно вітала Мішель з 14-річчям та який особливий подарунок їй зробила.