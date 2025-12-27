- Дата публікації
Гламур
- Гламур
692
- 692
1 хв
- 1 хв
Наталія Могилевська приголомшила, як її молодша донечка виконує акробатичні трюки
Маленька Соня не дає зірковій мамі засумувати вдома.
Українська співачка Наталія Могилевська приголомшила, як її молодша донечка виконує акробатичні трюки.
Так, 5-річна Соня однозначно не дає зірковій мамі засумувати вдома. Дівчинка все досліджує та всім цікавиться. Окрім того, донечка Наталії Могилевської росте доволі активною. У своєму Instagram співачка показала, як Соня виконує акробатичні трюки.
Зокрема, дівчинка використала стіл, за який вхопилась, і повисла ногами, які тримала збоку. Щоправда, сама ж Наталія Могилевська сумнівається, чи це дійсно акробатика, адже, можливо, Соня показує свої вміння з йоги.
"Хто знає, це в Соні здатність до йоги чи акробатики?" – поцікавилась у підписників артистка.
Тим часом шанувальники зазначили, що це все ж таки більше акробатика. Однак були й такі, хто написав, що в Соні чудово б вийшло займатися скелелазінням.
Нагадаємо, нещодавно старша донька Наталії Могилевської святкувала день народження. Артистка показала, як ніжно вітала Мішель з 14-річчям та який особливий подарунок їй зробила.