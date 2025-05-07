Наталія Могилевська приголомшила українськомовною версією свого хіта "Я весна"

Наталія Могилевська / © Пресслужба Наталії Могилевської

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Українська співачка Наталія Могилевська потішила прихильників українськомовною версією свого хіта "Я весна".

Вперше композицію, яка неабияк полюбилася слухачам, артистка випустила ще далекого 2001 року. Утім, був один нюанс. Трек був російською мовою. Наталія Могилевська не хотіла позбавляти прихильників улюбленої композиції. Тож співачка переклала пісню, і тепер вона звучить українською мовою.

Також артистка вже встигла представити атмосферний кліп із казковим вайбом. Після перегляду відеороботи складається враження, ніби дійсно занурюєшся до іншого паралельного світу. Як виявилося, ролик був повністю створений штучним інтелектом.

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"Ловіть нову нашу нову роботу для вас, зроблену винятково штучним інтелектом. Ми дуже хотіли подарувати вам подих справжньої весни!" – ділиться виконавиця.

Фани вже встигли відреагувати на новинку. Користувачі позитивно оцінили перекладену пісню та кліп до неї, а також адресували Наталії Могилевській чимало компліментів.

Нагадаємо, нещодавно дует TVORCHI випустив нову пісню. Артисти також представили кліп, в якому вони показалися в костюмі супергероїв на Дарницькому вокзалі.