ТСН у соціальних мережах

Наталія Могилевська приголомшила успіхами старшої доньки у популярному виді спорту

Артистка висловилася про своїх доньок і як вони змінили її життя.

Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народна артистка Наталія Могилевська відверто розповіла про досягнення в навчанні своєї старшої доньки, 14-річної Мішель.

У розмові з ведучою проєкту "Наодинці з Гламуром" на цьогорічній музичній премії YUNA Могилевська поділилася, які вже здобутки мають її дві доньки - Мішель і Соня.

"Молодша ще ходить в садочок, але дуже вже кмітлива. Але ось старша мене просто вражає. Вона в мене викликає таку повагу. І я за неї спокійна. По-перше, в неї дуже чисте і сильне серце, а по-друге, вона має такий характер, що мені іноді трохи страшно з нею. Бо у неї така сила, моя сила. Вона зараз займається легкою атлетикою, в професійному закладі, де дійсно народжуються чемпіони. І вони вже займає призові місця - від першого до третього. Серйозна дитина", — відверто поділилася співачка у розмові з Анною Севастьяновою.

Наталія Могилевська на YUNA 2026 / © Пресслужба премії YUNA

Наталія Могилевська на YUNA 2026 / © Пресслужба премії YUNA

До речі, зі своїми доньками знаменитість досі жодного разу не з’являлася на червоних хідниках, і в соцмережах не показує їхніх облич, аби вберегти від зайвої уваги. Також за словами співачки, дійсно з появою доньок в її житті вона дуже змінилася: "Якщо раніше я була вогонь, то сьогодні я дійсно стала і вогонь, і вода. І діти мене змінюють, і чоловік зайняв в моєму серці чоловічу позицію, що я змогла розслабитися".

▶️ Повний випуск "Наодинці з Гламуром" можна подивитися за цим посиланням: Донька МОГИЛЕВСЬКОЇ готується до Олімпіади, а діти КАМАЛІЇ відмовилися від БРИТАНІЇ | YUNA 2026 

Нагадаємо, нещодавно Могилевська також довела до мурах сюрпризом від доньок з нагоди особливого дня.



