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Наталія Могилевська розчулила відео, як відвела 6-річну донечку до першого класу
Молодша донька Наталії Могилевської тепер офіційно школярка. Артистка розсекретила, чого хоче навчитися Софія.
Українська співачка та тренерка нового сезону «Голосу країни» Наталія Могилевська показала, як відвела молодшу донечку до першого класу.
У родині знаменитості особлива подія. Молодша донечка артистки пішла до першого класу та офіційно стала школяркою. Виконавиця ретельно підготувалась до 1 вересня. Артистка зробила Софії зачіску, одягнула червону спідничку та вишиванку і вручила букетик квітів.
Наталія Могилевська зізналась, що донечка неабияк хвилювалась: і через перший день у школі, і через обстріли. Однак співачка все обговорювала з дівчинкою та знайшла потрібні слова, які її втішили.
«Всю ніч Соня не спала, хвилювалась. І через школу, і через обстріли. Ми тихенько обговорювали всі хвилювання про нову вчительку, про діток, які будуть в класі, про улюблені заняття поза школою», — ділиться артистка.
У школі донечка співачки хоче навчитися гарно читати, а також писати, аби власноруч створювати мамі листівки. Окрім того, дівчинка вирішила опанувати гру на фортепіано. Наталія Могилевська щиро бажає, аби Софії все вдалося. Також співачка хоче, аби в Україні скоріше настав мир, і дітям не доводилось жити серед постійних повітряних тривог та обстрілів.
«Нові мрії, нові перспективи, нові хвилювання. Це була незабутня ніч і незабутній ранок. Бажаю всім першокласникам провести цей важливий день у спокої, у радості і в звичайному класі, а не в бомбосховищі. Молюся за це», — зазначила виконавиця.
Нагадаємо, нещодавно ведучий Олександр Педан замилував фото з двома дітьми та дружиною. Шоумен показав, як відвів сина на 1 вересня до школи.