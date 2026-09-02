Наталія Могилевська розчулила відео, як відвела 6-річну донечку до першого класу

Наталія Могилевська з молодшою донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Українська співачка та тренерка нового сезону «Голосу країни» Наталія Могилевська показала, як відвела молодшу донечку до першого класу.

У родині знаменитості особлива подія. Молодша донечка артистки пішла до першого класу та офіційно стала школяркою. Виконавиця ретельно підготувалась до 1 вересня. Артистка зробила Софії зачіску, одягнула червону спідничку та вишиванку і вручила букетик квітів.

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Наталія Могилевська зізналась, що донечка неабияк хвилювалась: і через перший день у школі, і через обстріли. Однак співачка все обговорювала з дівчинкою та знайшла потрібні слова, які її втішили.

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«Всю ніч Соня не спала, хвилювалась. І через школу, і через обстріли. Ми тихенько обговорювали всі хвилювання про нову вчительку, про діток, які будуть в класі, про улюблені заняття поза школою», — ділиться артистка.

У школі донечка співачки хоче навчитися гарно читати, а також писати, аби власноруч створювати мамі листівки. Окрім того, дівчинка вирішила опанувати гру на фортепіано. Наталія Могилевська щиро бажає, аби Софії все вдалося. Також співачка хоче, аби в Україні скоріше настав мир, і дітям не доводилось жити серед постійних повітряних тривог та обстрілів.

«Нові мрії, нові перспективи, нові хвилювання. Це була незабутня ніч і незабутній ранок. Бажаю всім першокласникам провести цей важливий день у спокої, у радості і в звичайному класі, а не в бомбосховищі. Молюся за це», — зазначила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Олександр Педан замилував фото з двома дітьми та дружиною. Шоумен показав, як відвів сина на 1 вересня до школи.

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