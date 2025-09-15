Наталія Могилевська розсекретила, як виховує своїх доньок: "Немає жодних розваг"

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська зізналася, як виховує своїх донечок — 13-річну Мішель та 5-річну Соню.

За словами артистки, у їхній родині існують чіткі правила: діти не користуються планшетами й інтернетом по буднях. Мультики дозволені лише у вихідні й лише впродовж двох годин. Наталія зазначила, що замість розваг у Мережі вона обирає для дітей більш активне дозвілля.

"У нас немає жодних розваг у форматі гаджетів. Що ми робимо? Збираємо гілочки, листочки, майструємо щось руками, ліпимо з пластиліну. Дуже багато складаємо пазлів, вчимо букви, слова, читаємо, пишемо", — поділилася співачка в шоу "Тур зірками".

Щоб заохотити Мішель до читання, Могилевська придумала власну систему мотивації — дівчинка отримує гроші за кожну прочитану книжку. За тиждень вона може подолати приблизно триста сторінок і потім із задоволенням переказує сюжет.

Наталія Могилевська зі старшою донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Окремо зірка наголосила, що прагне захистити дітей від надмірної уваги суспільства. У школі та садочку ніхто не знає, що їхня мама — відома співачка. Виконавиця зауважила, що таке рішення вони ухвалили насамперед задля безпеки Соні та Мішель.

"Це питання безпеки. Діти достатньо були травмовані війною. Популярність мами — це величезне навантаження на психіку. І тільки коли соціальні служби та психологи скажуть, що вони готові, тоді ми розсекретимо це", — пояснила Наталія.

Наталія Могилевська з молодшою донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська розповіла про захоплення чоловіка й доньки. Водночас артистка продемонструвала своє хобі, яким пишається вже багато років.