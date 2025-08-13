Наталія Могилевська розсекретила, яку суму витрачає на життя в Києві

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Українська артистка Наталія Могилевська розсекретила, скільки їй щомісяця потрібно на життя в Києві.

Артистка відверто розповіла про фінанси у розмові з Ангеліною Пичик. Виконавиця зізнається, що 20 тисяч на життя в Києві на місяць їй замало, а от 30-40 тисяч їй цілком достатньо для того, щоб почуватися комфортно. Тож, орієнтовно такі суми вона витрачає. Щоправда, на бізнес у Наталії Могилевської йде значно більше коштів.

«На 20 тяжко можна прожити, а от 30-40 — вже нормально. Я витрачала в своєму житті різні гроші. На мої базові запити, я думаю, йдуть ті самі 30-40 тисяч гривень. А на потреби бізнесу я витрачаю значно більші гроші», — розповіла співачка.

Реклама

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

До речі, Наталія Могилевська також продемонструвала своє нове приміщення в самому серці Києва, по вулиці Хрещатик. В ньому вона планує організувати творчу майстерню, до якої буде запрошувати різних виконавців, митців, своїх друзів та знайомих. Наразі там робитимуть ремонт, однак Могилевська назвала, ще не витрачені на це кошти, за хмарними й поділилась, що, якщо на життя їй вистачає 30-40 тисяч гривень на місяць, то на потреби бізнесу йдуть значно більші гроші.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська поділилась подробицями свого особистого життя. Артистка показала свого коханого та розчулила фанів привітанням від дітей у її день народження.