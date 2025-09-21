Наталія Могилевська розсекретила особливості доньок та яких принципів у вихованні дотримується

Наталія Могилевська з доньками / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська розсекретила особливості характерів доньок та зізналась, яких принципів в їхньому вихованні дотримується.

Виконавиця не показує дівчат, але трішечки розповідає про них. Зокрема, цьогоріч молодша Софійка пішла до садочка. На проєкті "Ближче до зірок" артистка говорить, що вихователі в захваті від дівчинки. Донечка Наталії Могилевської неабияк комунікабельна, чудово навчається, уважна до деталей та має яскравий темперамент.

"Вихователі мені кажуть, що це дуже вихована дівчинка. Вона з усіма спілкується, але спокійно, гарно вчиться, уважна, вона дуже яскрава за характером зірочка, вся в маму", - говорить виконавиця.

А от що стосується старшої Мішель, то дівчинка має сильний характер. Окрім того, в доньки артистки загострене відчуття справедливості, і вона є неабияк милосердною: "Старша донька має дуже сильний характер, вона дуже сердечна, у неї дуже гостре відчуття справедливості".

Також Наталія Могилевська розповіла про принципи виховання доньок. Артистка доволі сувора в цьому плані та не балує їх, адже не хоче, аби вони виросли "непо-бейбі". Виконавиця також не дозволяє дівчатам користуватися гаджетами, а мультики Мішель та Софія дивляться у визначений час.

"У нас вдома заборонені мультики, планшети і так далі. У нас бувають мультики лише на вихідних, але дві години – не більше. У будні дні взагалі немає!" – зазначила артистка.

