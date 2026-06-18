Наталія Могилевська шокувала влучанням ракети біля її будинку і показала повністю знищену вулицю

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Українська співачка Наталія Могилевська шокувала влучанням ворожої ракети біля її будинку в Києві.

Сталося це під час масованого обстрілу Росією України у ніч проти 15 червня. Тривалий час після атаки на Київ виконавиця не виходила на зв’язок, і, виявилося, на те є причина. Наталія Могилевська говорить, що поруч з її будинком був «приліт» ворожої ракети. Як результат, сусідня від артистки вулиця була знищена. Співачка натякнула, що обстріл і для неї не минув безслідно.

«Не даремно хвилювалися ми, друзі, бо сусідню вулицю з нами в ту ніч знесло майже повністю ракетою. Вона майже вся згоріла», — поділилась артистка.

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Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська говорить, що на тлі останніх подій у неї значно погіршилося здоров’я. Через стрес знаменитість занедужала. Наостанок виконавиця звернулась до фанів та закликала їх дбати про себе.

«Я сьогодні на стресі. Піднялися всі хвороби, які є. Із простудою лежу. На вулиці літо, а я на стресі третій день вже ніяка. Нічого не минає безслідно. Бережіть себе», — зізналась артистка.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, у ніч проти 15 червня Наталія Могилевська публікувала відео, де вона схвильовано стежить за донечкою, а на тлі чутно гучні вибухи. Виконавиця ділилась своїми страшними передчуттями, що то був лише початок. Виявилось, страхи артистки справдились.

До речі, на те відео відреагувала російська співачка Алла Пугачова. Виконавиця після жахливого обстрілу Києва звернулась до Наталії Могилевської.

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