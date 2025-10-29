ТСН у соціальних мережах

Гламур
303
1 хв

Наталія Могилевська у новому кліпі звільнилась від аб'юзивних стосунків: "Тепер жодної драми"

Артистка представила композицію "Бай Бай".

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / © Пресслужба Наталії Могилевської

Українська співачка Наталія Могилевська в новому кліпі звільнилась від принижень та аб'юзивних стосунків.

Артистка нарешті потішила прихильників новинкою. Виконавиця представила пісню, яка отримала назву "Бай Бай". Ця композиція – це своєрідний гімн. Зокрема, вона присвячується жінкам, які звільнилися від принижень та аб'юзивних стосунків.

Окрім того, Наталія Могилевська вже й представила яскравий кліп на пісню. На відео співачка дивувала хореографією. Як коментує виконавиця, вона танцює сама і зовсім цього не соромиться.

Наталія Могилевська / © Пресслужба Наталії Могилевської

Наталія Могилевська / © Пресслужба Наталії Могилевської

"Тепер жодної драми, тільки позитив. Це історія про жінку, яка танцює сама. І зовсім цього не соромиться. Бо сором буває тільки в іспанців", - коментує виконавиця.

Користувачі просто засипали Наталію Могилевську компліментами. Фани артистки зазначили, що неабияк тішаться її поверненню після паузи.

  • Наталя, вашу вишуканість та фірмовий стиль сплутати неможливо!

  • Що це, як не повернення легенди? Останні два треки на повторі!

  • Як можна бути одночасно такою смішною, вродливою та стильною? Ви неймовірна!

Вже 1 та 2 листопада пісню "Бай Бай" можна буде почути наживо під час ювілейних шоу Наталії Могилевської "Version 5.0" у Палаці "Україна".

Нагадаємо, наразі Наталія Могилевська перебуває у всеукраїнському турі. Під час концерту в Полтаві артистка дивувала шпагатом у повітрі та колесом на сцені.

303
