Наталія Могилевська у новому кліпі звільнилась від аб'юзивних стосунків: "Тепер жодної драми"

Українська співачка Наталія Могилевська в новому кліпі звільнилась від принижень та аб'юзивних стосунків.

Артистка нарешті потішила прихильників новинкою. Виконавиця представила пісню, яка отримала назву "Бай Бай". Ця композиція – це своєрідний гімн. Зокрема, вона присвячується жінкам, які звільнилися від принижень та аб'юзивних стосунків.

Окрім того, Наталія Могилевська вже й представила яскравий кліп на пісню. На відео співачка дивувала хореографією. Як коментує виконавиця, вона танцює сама і зовсім цього не соромиться.

"Тепер жодної драми, тільки позитив. Це історія про жінку, яка танцює сама. І зовсім цього не соромиться. Бо сором буває тільки в іспанців", - коментує виконавиця.

Користувачі просто засипали Наталію Могилевську компліментами. Фани артистки зазначили, що неабияк тішаться її поверненню після паузи.

Наталя, вашу вишуканість та фірмовий стиль сплутати неможливо!

Що це, як не повернення легенди? Останні два треки на повторі!

Як можна бути одночасно такою смішною, вродливою та стильною? Ви неймовірна!

Вже 1 та 2 листопада пісню "Бай Бай" можна буде почути наживо під час ювілейних шоу Наталії Могилевської "Version 5.0" у Палаці "Україна".

Нагадаємо, наразі Наталія Могилевська перебуває у всеукраїнському турі. Під час концерту в Полтаві артистка дивувала шпагатом у повітрі та колесом на сцені.