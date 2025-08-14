ТСН у соціальних мережах

Гламур
521
2 хв

Наталія Могилевська вперше за багато років знялася для обкладинки ELLE і здивувала образом

Виконавиця вперше за багато років позувала для сторінок глянцю.

Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / © elle.ua

Українська співачка Наталія Могилевська у стриманому образі та без яскравого макіяжу прикрасила обкладинку журналу ELLE.

Артистка нещодавно святкувала ювілей. Знаменитості виповнилося 50 років. З нагоди особливої дати співачка прикрасила digital-обкладинку журналу ELLE. Наталія Могилевська позувала для сторінок глянцю в доволі стриманих образах. Також виконавиця віддала перевагу неяскравому макіяжу та зачісці без зайвої помпезності.

Наталія Могилевська на сторінках ELLE / © elle.ua

Наталія Могилевська на сторінках ELLE / © elle.ua

"50 — це взагалі не про цифру в паспорті, а про настрій. Я не підбиваю підсумків, а навпаки — відчуваю, що набираю швидкість. Тепер не думаю "чи можна?", а запитую себе: "Чи мені це справді треба?". У житті в мене було кілька стартів із чистого аркуша. Я руйнувала все й починала заново — сильнішою, мудрішою", - ділиться досвідом артистка.

Наталія Могилевська на сторінках ELLE / © elle.ua

Наталія Могилевська на сторінках ELLE / © elle.ua

У новому випуску виконавиця розповіла про зміни в житті. Артистка поділилася переламними моментами, які пережила, як дає раду увазі з боку публіки і, звичайно ж, про материнство. Наталія Могилевська зізнається, що завдяки появі дітей багато чого усвідомила. Співачка почала більше прислухатися до себе та людей. Також виконавиця навчилася прощати та з розумінням ставиться до багатьох речей.

Наталія Могилевська на сторінках ELLE / © elle.ua

Наталія Могилевська на сторінках ELLE / © elle.ua

"Діти виховують мене. З появою дітей я стала більше слухати себе та людей. Я навчилася прощати, почала розуміти, як зароджуються всі наші страхи та помилки. Якими б ідеальними не були батьки, діти все одно отримають свої "травми" і уроки", - зізналась співачка.

Наталія Могилевська на сторінках ELLE / © elle.ua

Наталія Могилевська на сторінках ELLE / © elle.ua

Зазначимо, Наталія Могилевська вперше за багато років знялася для сторінок ELLE. Востаннє артистка прикрашала обкладинку глянцю далекого 2009 року.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська розповіла про свої витрати. Артистка зізналась, скільки коштів їй потрібно для життя в Києві.

