Наталія Могилевська з донечкою насолодилася масажем і розсекретила свої "місця сили"

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська разом з молодшою донькою влаштувала собі день розслаблення.

У своєму Instagram артистка опублікувала кадри, як вона весело та з користю проводить час зі своєю донечкою Софійкою. На них Наталії роблять масаж. Вона в той час насолоджується компанією дівчинки, яка в свою чергу ніжно притуляється до мами.

"Всім доброго ранку! Ми з Сонею вже встигли на масаж", — підписала публікацію виконавиця.

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

До цього, зірка поділилася, що ще допомагає їй відпочити та поповнити свій запас енергії. Співачка розсекретила свої улюблені місця, які наповнюють її силою та єдністю із природою. Наталія зауважила, що однією з таких локацій для неї є острів Хортиця, який розташований у Запорізькій області.

"Є місця, які неможливо пояснити словами. Для мене це — Хортиця. Там завжди знаходжу відповіді на свої питання, відчуваю силу й внутрішній спокій", — поділилася Наталія.

Наталія Моглевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Допис Наталії Моглевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик зустрілася з донькою Наталії Могилевської та підготувала їй сюрприз. Артистка час із 5-річною Сонею та потішила дівчинку приємною несподіванкою.