ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
1 хв

Наталія Могилевська захопила фанів українськомовною версією свого старого хіта "Полюби меня такой"

Підписники в захваті від цієї версії пісні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська артистка Наталія Могилевська представила один зі своїх найбільших хітів “Полюби меня такой” українською мовою.

До цього композиція була російськомовною, нині ж українську версію треку можна послухати на всіх стримінгових майданчиках. Прем’єра кліпу “Покохай мене таку” відбулась у четвер 14 серпня. Композицію вона випустила до свого 50-річчя.

“20 років співаю цю пісню, а любити себе так і не навчилася. Ця пісня про те, що справжнє кохання починається з прийняття — коли тебе люблять не за щось, а просто так, якою ти є. І сьогодні ці слова відчуваються ще глибше”, - зазначила виконавиця під відео.

У кліпі співачка постала у декількох яскравих образах нібито під час фотосесій. Водночас вона знімає з себе ярлики-стікери з написами “Зла”, “Добра”, “Нестримана” й іншими, тим самим виказуючи свою боротьбу зі стереотипами, які їй нав’язали впродовж кар’єри.

Прихильники артистки високо оцінили таку версію пісні:

  • Пісня, яку люблю з дитинства, тепер ще й рідною мовою! Дякую, Наталочко, неймовірна насолода!!!

  • Неймовірно красиво, нова версія пісні вже знайшла своє місце у серці.

  • Цей хіт українською звучить дуже класно,таке відчуття,що він завжди був таким!

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська поділилася подробицями своїх фінансів. Артистка розповіла, яку суму витрачає на життя в Києві.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie