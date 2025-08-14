Наталія Могилевська захопила фанів українськомовною версією свого старого хіта "Полюби меня такой"

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська артистка Наталія Могилевська представила один зі своїх найбільших хітів “Полюби меня такой” українською мовою.

До цього композиція була російськомовною, нині ж українську версію треку можна послухати на всіх стримінгових майданчиках. Прем’єра кліпу “Покохай мене таку” відбулась у четвер 14 серпня. Композицію вона випустила до свого 50-річчя.

“20 років співаю цю пісню, а любити себе так і не навчилася. Ця пісня про те, що справжнє кохання починається з прийняття — коли тебе люблять не за щось, а просто так, якою ти є. І сьогодні ці слова відчуваються ще глибше”, - зазначила виконавиця під відео.

У кліпі співачка постала у декількох яскравих образах нібито під час фотосесій. Водночас вона знімає з себе ярлики-стікери з написами “Зла”, “Добра”, “Нестримана” й іншими, тим самим виказуючи свою боротьбу зі стереотипами, які їй нав’язали впродовж кар’єри.

Прихильники артистки високо оцінили таку версію пісні:

Пісня, яку люблю з дитинства, тепер ще й рідною мовою! Дякую, Наталочко, неймовірна насолода!!!

Неймовірно красиво, нова версія пісні вже знайшла своє місце у серці.

Цей хіт українською звучить дуже класно,таке відчуття,що він завжди був таким!

