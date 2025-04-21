- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1877
- Час на прочитання
- 1 хв
Наталія Могилевська замилувала, як з двома доньками Великдень відсвяткувала
Артистка показала, як задекорувала заміський маєток.
Українська співачка Наталія Могилевська показала свій Великдень з двома донечками.
У своєму фотоблогу виконавиця показалася з Софією та Мішель у заміському будинку, де вони проживають. Наталія поділилася, як вона з дівчатами готувалася до Великодня. На кадрах молодша донька Могилевської попозувала на тлі розмаїття квітів у горщиках, які прикрашатимуть літню терасу.
Також маленька Софійка у рожевому образі на камеру показала іграшки у вигляді кроликів, один з яких вона віднесла старшій сестричці Мішель. Ними родина також вирішила прикрасити терасу напередодні Великодня.
Між домашніми клопотами Наталія також привітала усіх зі святом і побажала щастя та здоров'я.
"Як ми готувалися до свята", — підписала кадри Могилевська.
У коментарях шанувальники зірки були приголомшені такою красою та атмосферою, тому залюбки поділилися враженнями.
Справжня маленька принцеса завітала до саду. Наталіє Олексіївно, як у вас гарно!
Наталю, вітаю вашу прекрасну родину з Великоднем. Ви неймовірна, талановита, чуйна і гарна жінка
Воістину воскрес, Наталочка
Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва під час святкування ювілею показала двох дітей свого чоловіка Міші Кацуріна та засвітила його решту родичів.