Наталія Могилевська замилувала, як з двома доньками Великдень відсвяткувала

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Українська співачка Наталія Могилевська показала свій Великдень з двома донечками.

У своєму фотоблогу виконавиця показалася з Софією та Мішель у заміському будинку, де вони проживають. Наталія поділилася, як вона з дівчатами готувалася до Великодня. На кадрах молодша донька Могилевської попозувала на тлі розмаїття квітів у горщиках, які прикрашатимуть літню терасу.

Донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Також маленька Софійка у рожевому образі на камеру показала іграшки у вигляді кроликів, один з яких вона віднесла старшій сестричці Мішель. Ними родина також вирішила прикрасити терасу напередодні Великодня.

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Донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Доньки Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Між домашніми клопотами Наталія також привітала усіх зі святом і побажала щастя та здоров'я.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Як ми готувалися до свята", — підписала кадри Могилевська.

У коментарях шанувальники зірки були приголомшені такою красою та атмосферою, тому залюбки поділилися враженнями.

Справжня маленька принцеса завітала до саду. Наталіє Олексіївно, як у вас гарно!

Наталю, вітаю вашу прекрасну родину з Великоднем. Ви неймовірна, талановита, чуйна і гарна жінка

Воістину воскрес, Наталочка

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва під час святкування ювілею показала двох дітей свого чоловіка Міші Кацуріна та засвітила його решту родичів.