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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1877
Час на прочитання
1 хв

Наталія Могилевська замилувала, як з двома доньками Великдень відсвяткувала

Артистка показала, як задекорувала заміський маєток.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська показала свій Великдень з двома донечками.

У своєму фотоблогу виконавиця показалася з Софією та Мішель у заміському будинку, де вони проживають. Наталія поділилася, як вона з дівчатами готувалася до Великодня. На кадрах молодша донька Могилевської попозувала на тлі розмаїття квітів у горщиках, які прикрашатимуть літню терасу.

Донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Також маленька Софійка у рожевому образі на камеру показала іграшки у вигляді кроликів, один з яких вона віднесла старшій сестричці Мішель. Ними родина також вирішила прикрасити терасу напередодні Великодня.

Донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Доньки Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Доньки Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Між домашніми клопотами Наталія також привітала усіх зі святом і побажала щастя та здоров'я.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Як ми готувалися до свята", — підписала кадри Могилевська.

У коментарях шанувальники зірки були приголомшені такою красою та атмосферою, тому залюбки поділилися враженнями.

  • Справжня маленька принцеса завітала до саду. Наталіє Олексіївно, як у вас гарно!

  • Наталю, вітаю вашу прекрасну родину з Великоднем. Ви неймовірна, талановита, чуйна і гарна жінка

  • Воістину воскрес, Наталочка

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва під час святкування ювілею показала двох дітей свого чоловіка Міші Кацуріна та засвітила його решту родичів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1877
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