Наталія Могилевська засвітила обличчя молодшої 5-річної донечки

Наталія Могилевська з доньками / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська засвітила обличчя молодшої донечки.

Виконавиця виховує двох дівчат – 6-річну Софію та 13-річну Мішель. Доньок артистка ретельно приховує від сторонніх очей, адже бажає їх вберегти від публічності, коли вони ще маленькі. Тим не менш, Наталія Могилевська засвітила обличчя молодшої Софійки.

Зокрема, у своєму Instagram співачка показала, як минає їхній ранок. Артистка разом із донечкою вийшла на прогулянку на свіжому повітрі. Софійка, яка була одягнена в рожевий костюм, каталася на велосипеді, а поруч із нею йшла Наталія Могилевська. Коли артистка знімала відео, то й засвітила обличчя дівчинки.

Молодша донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Зазначимо, під час повномасштабної війни в житті Наталії Могилевської сталися кардинальні зміни. Виконавиця зустріла коханого чоловіка Валентина. Наприкінці 2023 року артистка оголосила, що стала мамою для двох дівчаток.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська приємно потішила прихильників її творчості. Артистка випустила українськомовну версію свого хіта "Полюби меня такой".