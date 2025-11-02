Наталія Могилевська з доньками / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська здивувала, який комплекс виник в її доньок через те, що їхня мама – відома артистка.

Виконавиця виховує 13-річну Мішель та 5-річну Софійку. У коментарі ТСН артистка говорить, що розповідає донькам про свою роботу та показує всі складнощі, аби вони розуміли, чим саме займається їхня мама. Ба більше, іноді Наталія Могилевська бере дівчат на репетиції та на студії. Щоправда, це стається лише тоді, коли є можливість уникнути надмірної уваги.

"Я з ними буваю лише на репетиціях, коли мене оточують друзі і ніхто не знімає. Я просто хочу показати, яка є мамина робота. Є такий вигляд, ніби мама нічого не робить, просто така гарна, ходить із мікрофоном на телебаченні. Я інколи беру їх на репетиції, беру на студії, щоб вони бачили, що це - величезна праця", - говорить артистка.

Щоправда, професія Наталії Могилевської накладає на доньках свій відбиток. Артистка говорить, що в дівчат з'явився комплекс: вони прагнуть бути у всьому номером один і досягати шалених успіхів, як і їхня зіркова мама.

"І ще головне – через те, що мама зірка, в них є комплекс, що вони повинні бути найкращими. Наприклад, спортом займається старша, каже: "Я повинна бути першою". Я кажу: "З чого ти взяла? Ти тільки почала займатися". І я чую: "Я можу бути тільки чемпіоном, бо ти - номер один, і я теж номер один", - поділилась виконавиця.

Проте Наталія Могилевська пояснює донькам, що це не об'єктивний комплекс. Співачка говорить, що за роки в її кар'єрі ставалось різне і не завжди вдавалось досягати вершин. Артистка ділиться, що головне – це працювати над собою, що вона й постійно робить. За словами Наталії Могилевської, після таких розмов доньки почуваються краще.

"Я її приводжу на роботу і кажу: "Я не номер один. За 30 років були різні речі, була конкуренція, були дівчата, які набагато швидше щось робили, набагато краще. Тому я йшла і працювала над вокалом або танцювала, або худла для того, щоб залишатися в п'ятірці найкращих". І вона починає розуміти, що мама не недосяжна зірка і непотрібно бути першою, а що це життя. Бувають кризи, а бувають підйоми, бувають перемоги. І їй легше стало, коли я їй сказала, що я теж не перша. Я буваю інколи й п'ятою", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська представила нову пісню "Бай Бай". Також виконавиця зняла кліп на композицію, в якому звільнилась від аб'юзивних стосунків.