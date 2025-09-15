Наталія Могилевська здивувала методом схуднення на 25 кіло: "Це особливий спосіб"

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Українська співачка Наталія Могилевська після схуднення на 25 кілограмів розсекретила метод, який їй в цьому допоміг.

Так, у свій день народження артистка опублікувала світлини, на яких просто здивувала зовнішнім виглядом. Артистка помітно схудла, а її фігура стала неабияк стрункою. Як виявилося, співачка позбулася 25 кілограмів. На проєкті "Тур зірками" Наталія Могилевська говорить, що витратила на це рік.

Виявляється, артистка худла за допомогою особливого способу. Знаменитість говорить, що обрала для себе духовний зріст, а також чистку організму зі спеціалістами. Врешті, це все дало чудовий результат.

Реклама

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Я втратила рік. Це був особливий спосіб. Я раніше використовувала все! Цього разу я пішла через духовний зріст і чистку організму. Це взагалі не було схуднення, я просто займалася печінкою, ШКТ, гіркі трави", - запевнила співачка.

Також артистка завчасно відповіла на можливі закиди про схуднення за допомогою препаратів. Виконавиця запевнила, що не вживала ліків для діабетиків "Оземпік".

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська розповідала про хобі чоловіка. Також артистка розсекретила, чим вона полюбляє займатися у вільний час.