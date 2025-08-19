- Дата публікації
Наталія Могилевська здивувала схудненням на 25 кілограмів
Співачка поділилася планами повернутися на сцену «красиво».
Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про своє значне схуднення та майбутнє повернення в шоубізнес.
В ефірі телеканалу М1 артистка повідомила, що за останній час їй вдалося позбавитися 25 кг. Вона зазначила, що схуднення стало частиною підготовки до нового етапу кар’єри. За її словами, це вже третій раз, коли вона скидає таку кількість зайвих кілограмів.
«Я знову хочу зайти на Олімп. Я знову мінус 25 — це вже третій раз. Взагалі мій новий концерт називається «Версія 5.0», бо я вп’яте повертаюся і маю надію цього разу повернутися красиво», — зазначила артистка.
Могилевській 2 серпня виповнилося 50 років. Співачка поділилась, що останні декілька років підбивала підсумки і головною метою для неї — це не стати успішною, а бути щасливою.
Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показала обличчя своєї молодшої 5-річної донечки. Артистка поділилася, як проводить свій ранок разом із сім’єю.