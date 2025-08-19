Наталія Могилевська здивувала схудненням на 25 кілограмів

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про своє значне схуднення та майбутнє повернення в шоубізнес.

В ефірі телеканалу М1 артистка повідомила, що за останній час їй вдалося позбавитися 25 кг. Вона зазначила, що схуднення стало частиною підготовки до нового етапу кар’єри. За її словами, це вже третій раз, коли вона скидає таку кількість зайвих кілограмів.

«Я знову хочу зайти на Олімп. Я знову мінус 25 — це вже третій раз. Взагалі мій новий концерт називається «Версія 5.0», бо я вп’яте повертаюся і маю надію цього разу повернутися красиво», — зазначила артистка.

Наталія Могилевська / © elle.ua

Могилевській 2 серпня виповнилося 50 років. Співачка поділилась, що останні декілька років підбивала підсумки і головною метою для неї — це не стати успішною, а бути щасливою.

