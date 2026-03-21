Наталія Могилевська здивувала зізнанням про її арешт у 90-х: "Всіх загребли, і мене з ними"
Артистка розкрила подробиці інциденту.
Українська співачка Наталія Могилевська здивувала зізнанням, як її заарештовували поліцейські.
Історія трапилась в далеких 90-х. Виконавиця у розмові з "Люкс ФМ" пригадала, вона тоді сиділа в готелі, готувалась до вистави. Компанію знаменитості складала подруга, яка на той момент перебувала в стосунках із бандитом. Врешті, до готеля увірвались поліцейські. Правоохоронці заарештували бандитів, а разом із ними забрали до відділку і Наталію Могилевську, і її подругу.
"Мене заарештовували в 90-х. Серйозно! У готелі на першому поверсі я сиділа, томік Шекспіра читала з подружкою. А подруга зустрічалась із хлопаком із бригади. Їх всіх загребли, і мене з ними", - пригадала артистка.
Проте співачка не могла довго залишатись у відділку. Річ у тім, що виконавиці треба було грати Джульєтту у виставі "Ромео і Джульєтта". Наталія Могилевська почала пояснювати правоохоронцям, що вони з подругою тут ні до чого, і домовлятись, щоб ті їх відпустили. Артистка навіть в обмін кликала на виставу. Врешті, знаменитість та її подругу відпустили.
"Я домовилась, що хоча б мене і подружку відпустили. Ми ж там ні до чого до тієї банди", - додала артистка.
Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська після свого концерту зі сльозами на очах перепросила шанувальницю. Артистка вже пояснила, що саме сталося.