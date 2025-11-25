Наталія Могилевська зізналась, чому розпадались її шлюби і про розрив з яким чоловіком пошкодувала

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська зізналась, чому розпадались її шлюби і про розлучення з яким чоловіком вона пошкодувала.

Виконавиця на проєкті "33 запитання" відверто поділилась подробицями особистого життя. Тривалий час у знаменитості не складались стосунки, хоч вони й були тривалими й навіть закінчувались шлюбом. Утім, за словами артистки, чоловіки йшли, адже вона була кар'єристкою і більше приділяла увагу саме творчості. Особливо Могилевська пам'ятає перше кохання. Тоді обранець ревнував співачку. Врешті, він завершив стосунки, оскільки не хотів заважати виконавиці розвиватися.

"Я була жахливою кар'єристкою. Майже всі зі мною розлучались через кар'єру. Перше кохання – він найбільше, напевно, мене любив, окрім Валіка. Він зі мною розлучився, бо ревнував дуже і до чоловіків, і до кар'єри. Він бився з чоловіками. Він не витримав і сказав, що хоче піти, бо заважає мені, стримує мою кар'єру. Він йшов від мене, бо бажав мені найкращого", - зізналась артистка.

Наталія Могилевська / © Пресслужба Наталії Могилевської

Також співачка зізналась, що свого часу пошкоджувала про розрив із бізнесменом Єгором Долініним, з яким вона перебувала в цивільному шлюбі. За словами зірки, ці стосунки теж не витримали випробування її кар'єрою. Після цього розриву протягом 10 років виконавиця була самотньою. Артистка зізналась, що хотіла нарешті зустріти саме свого чоловіка. Врешті, так і сталося. Наразі виконавиця перебуває в стосунках із Валентином, якого не квапиться показувати публіці, та виховує разом із ним двох доньок.

"Я була такою кар'єристкою, що розлучилась із найпрекраснішим чоловіком Єгором Долініним. Він дуже класна людина і батько. Я зрозуміла, що мені треба вчитися стати гарною дружиною. Я 10 років була самотньою: жодних стосунків, жодного інтиму. Я відчула, що доки я не зустріну чоловіка, якого я відчую як мого чоловіка і батька своїх дітей, я не буду будувати стосунки", - додала артистка.

Наталія Могилевська та Єгор Долінін / © glamurchik.tochka.net

