Наталія Могилевська зізналась у семиденному голодуванні і спантеличила причиною: "Немає жодної сили"

Наталія Могилевська / © Пресслужба премії YUNA

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Українська співачка та тренерка «Голосу країни-14» Наталія Могилевська зізналась у семиденному голодуванні.

Артистка у своєму Instagram розповіла, що наважилась на експеримент. Зокрема, виконавиця вирішила взяти аскезу. Тобто самостійно обрала, від чого на певний період відмовитися. У духовному контексті вважається, що це допомагає досягнути певної мети.

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Так от, Наталія Могилевська вирішила відмовитися від їжі та голодувала протягом семи днів. Аскезу артистка брала заради рідної людини. Щоправда, це дається співачці нелегко. Виконавиця зізнається, що була зовсім без сил.

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«Сім дні на голоді. То була аскеза заради рідної людини. У мене немає жодної клітини сили, щоб доїхати додому», — поділилась артистка.

Коли у Наталії Могилевської був сьомий день голодування, то тривали знімання «Голосу країни-14». Співачка зізнається, що після знімального дня їй було неабияк тяжко. Проте артистці допомогли доїхати додому. Їй зробили в авто імпровізоване ліжко, аби вона могла відпочивати.

Зауважимо! Голодування може бути шкідливим для вашого організму, якщо робити це без консультації з лікарями. Будьте обережними та не робіть нічого такого, що може вам нашкодити!

Нагадаємо, нещодавно відгримів третій випуск сліпих прослуховувань «Голосу країни-14». У новому епізоді лісник із Полтавщини підкорив Наталію Могилевську.

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