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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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31
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Наталія Островська показалася з чоловіком і розкрила, на чому тримаються їхні стосунки

Також знаменитість зізналась, як народження доньки вплинуло на романтику між ними.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Наталія Островська

Наталія Островська / © instagram.com/nataliostrovska

Ведуча 1+1 Наталія Островська поділилася рідкісним фото з чоловіком і розсекретила, на чому тримаються їхні стосунки.

Зокрема, знаменитість вирішила поспілкуватися з прихильниками в Instagram-stories. Фани поставили їй чимало запитань, серед яких були й про стосунки з чоловіком, якого ведуча ретельно приховує. В Островської поцікавилися, що найважливіше в романтичних взаєминах і на чому вони взагалі тримаються.

Знаменитість говорить, що романтика шлюбі майже неможлива з появою маленької дитини. Тим не менш, для закоханих важливо, аби між ними панували повага, вміння поступитися одне одному та найголовніше – кохання.

Наталія Островська з чоловіком та донькою / © instagram.com/nataliostrovska

Наталія Островська з чоловіком та донькою / © instagram.com/nataliostrovska

До своєї відповіді Наталія Островська додала сімейну світлину, яку вони зробили в ліфті. Ведуча фотографувалася в дзеркалі, тим часом на її тлі коханий тримав маленьку донечку на руках. Щоправда, знаменитість цього разу теж не стала показувати обличчя обранця та, як завжди, приховувала його.

"Романтичні стосунки з маленькою дитиною – майже неможливі. Але загалом у стосунках важлива повага одне до одного, вміння поступитися в спірному моменті та головне не забувати, що кохаєте цю людину", - поділилася ведуча.

Нагадаємо, нещодавно акторка Яна Глущенко поділилася рідкісним фото з чоловіком та сином. Артистка також розповіла, що для неї означає сім'я.

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