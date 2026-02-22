ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
245
Час на прочитання
1 хв

Наталія Островська пожалілась на зайву вагу: "Набрала багато, у кадрі дуже помітно"

Знаменитість розповіла, як повертає своє тіло у форму.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Наталія Островська

Наталія Островська / © instagram.com/nataliostrovska

Ведуча 1+1 Наталія Островська пожалілась на зайву вагу.

Знаменитість в Instagram-stories вирішила поспілкуватися з прихильниками. Ведучій зробили комплімент про її фізичну форму та запитали поради у харчуванні. Проте сама Наталія Островська чесно зізналась, що за останні місяці сильно погладшала. Ба більше, за словами ведучої, це неабияк помітно в кадрі.

Тож, наразі Наталія Островська повертає своє тіло у форму. Знаменитість додала більше фізичного навантаження. Вона почала тренуватися в спортзалі, а також пішла на плавання. Окрім того, ведуча стежить за своїм харчуванням, зокрема, контролює сніданки.

"Набрала багато зайвих кілограм за останні місяці, у кадрі це дуже помітно, тому додала тренування у залі, басейні і менше їм, контролюю сніданки", - поділилась знаменитість.

Наталія Островська / © instagram.com/nataliostrovska

Наталія Островська / © instagram.com/nataliostrovska

Нагадаємо, нещодавно Наталія Островська вперше повністю показала свого чоловіка, якого до цього ретельно приховувала. Також знаменитість продемонструвала, як підросла їхня донечка.

Дата публікації
Кількість переглядів
245
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie