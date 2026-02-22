- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 245
- Час на прочитання
- 1 хв
Наталія Островська пожалілась на зайву вагу: "Набрала багато, у кадрі дуже помітно"
Знаменитість розповіла, як повертає своє тіло у форму.
Ведуча 1+1 Наталія Островська пожалілась на зайву вагу.
Знаменитість в Instagram-stories вирішила поспілкуватися з прихильниками. Ведучій зробили комплімент про її фізичну форму та запитали поради у харчуванні. Проте сама Наталія Островська чесно зізналась, що за останні місяці сильно погладшала. Ба більше, за словами ведучої, це неабияк помітно в кадрі.
Тож, наразі Наталія Островська повертає своє тіло у форму. Знаменитість додала більше фізичного навантаження. Вона почала тренуватися в спортзалі, а також пішла на плавання. Окрім того, ведуча стежить за своїм харчуванням, зокрема, контролює сніданки.
"Набрала багато зайвих кілограм за останні місяці, у кадрі це дуже помітно, тому додала тренування у залі, басейні і менше їм, контролюю сніданки", - поділилась знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно Наталія Островська вперше повністю показала свого чоловіка, якого до цього ретельно приховувала. Також знаменитість продемонструвала, як підросла їхня донечка.