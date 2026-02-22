Наталія Островська пожалілась на зайву вагу: "Набрала багато, у кадрі дуже помітно"

Наталія Островська / © instagram.com/nataliostrovska

Реклама

Ведуча 1+1 Наталія Островська пожалілась на зайву вагу.

Знаменитість в Instagram-stories вирішила поспілкуватися з прихильниками. Ведучій зробили комплімент про її фізичну форму та запитали поради у харчуванні. Проте сама Наталія Островська чесно зізналась, що за останні місяці сильно погладшала. Ба більше, за словами ведучої, це неабияк помітно в кадрі.

Тож, наразі Наталія Островська повертає своє тіло у форму. Знаменитість додала більше фізичного навантаження. Вона почала тренуватися в спортзалі, а також пішла на плавання. Окрім того, ведуча стежить за своїм харчуванням, зокрема, контролює сніданки.

Реклама

"Набрала багато зайвих кілограм за останні місяці, у кадрі це дуже помітно, тому додала тренування у залі, басейні і менше їм, контролюю сніданки", - поділилась знаменитість.

Наталія Островська / © instagram.com/nataliostrovska

Нагадаємо, нещодавно Наталія Островська вперше повністю показала свого чоловіка, якого до цього ретельно приховувала. Також знаменитість продемонструвала, як підросла їхня донечка.