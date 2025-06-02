Наталія Островська розповіла про труднощі на шляху до материнства: "Думала, не можу мати дітей"

Наталія Островська / © instagram.com/nataliostrovska

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Ведуча 1+1 Наталія Островська відверто поділилася історією свого материнства та батька першої дитини.

Зірка розповіла, що колись поставила кар’єру на перше місце, але з часом відчула сильне бажання народити дитину. Проте цей етап виявився не таким легким. За словами Наталії, доволі тривалий період вона не могла завагітніти, що породило страх втратити можливість стати мамою. Але, на щастя, їй все ж вдалося реалізувати мрію та народити первістка.

"Я збиралася стати мамою, але потім стала ведучою. Мрія втілилася й я відклала материнство. Але від початку повномасштабки для мене змінилися цінності. І я так захотіла вперше стати мамою. Але виявилося, що коли ти цього захотів, не одразу так відбувається. Тому для мене певний етап був болісним. Коли не вдавалося завагітніти й я подумала, що не можу мати дітей. Почала ходити по лікарях й справді бажаю не відкладати етап материнства", - відверто заявила знаменитість в коментарі "Люкс ФМ".

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Наталія Островська з чоловіком / © instagram.com/nataliostrovska

Під час війни Островська виховує однорічну донечку Аґату, яку народила у шлюбі з чоловіком на ім'я Богдан. Ведуча завжди приховувала деталі особистого життя та лише зараз розкрила причину, чому не показує батька дитини. Як виявилося, обранця зірка не може афішувати через специфіку його роботи.

"Є певні обмеження, пов'язані з його роботою. Ми живемо під час війни та є безпекові обмеження, про які я не можу поки говорити. Можливо, після війни відкриємо всі таємниці", - інтригує Наталія.

Нагадаємо, нещодавно танцівниця Ілона Гвоздьова на тлі кризи у шлюбі з чоловіком зізналася, як на це реагують їхні діти.