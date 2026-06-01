Наталія Островська розсекретила свою вагу і на скільки хоче схуднути: "Для мене це багато"
Знаменитість чесно зізналась, скільки в неї зайвих кілограм.
Ведуча «1+1» Наталія Островська розсекретила свою вагу та чесно зізналась, на скільки хоче схуднути.
Знаменитість вирішила поспілкуватися з прихильниками в Instagram-stories. Ведучій поставили чимало різноманітних запитань. Окрім того, підписники Наталії Островської відмітили, що вона має гарний вигляд, та поцікавились, який у неї зріст та вага.
Ведуча не стала приховувати, а чесно відповіла на це запитання. Знаменитість розкрила, що її зріст становить 165 см, а от вага — 65 кг. Проте Наталія Островська зізнається, що така кількість кілограмів її не влаштовує. Тож, знаменитість наразі в процесі схуднення. Ведуча хоче позбутися 5 кг.
«Зріст — 165 см. Вага — 65 кг. Для мене це багато, зайвих 5 кг, у процесі схуднення», — поділилась ведуча.
Нагадаємо, нещодавно Наталія Островська замилувала рідкісним фото з мамою-красунею. Ведуча ніжно звернулась до рідної людини та привітала її з особливим святом.