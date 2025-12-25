ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1568
Час на прочитання
1 хв

Наталія Островська шокувала невдалою процедурою краси на обличчі: "Негативні наслідки на все життя"

Знаменитість наважилась на косметологічну процедуру, але отримала результат не той, що бажала.

Валерія Сулима
Наталія Островська

Наталія Островська / © instagram.com/nataliostrovska

Ведуча 1+1 Наталія Островська пожалілась на невдало зроблену процедуру краси на обличчі.

Про це знаменитість розповіла у своєму Instagram. Зокрема, ведуча перед записом благодійного спецвипуску "Танців з зірками" наважилась зробити нову косметологічну процедуру для обличчя. Та, на жаль, Наталія Островська отримала не той результат, на яких розраховувала.

Поки що ведуча в подробиці не вдавалась, лише зізналась, що негативні наслідки косметологічної процедури залишаться з нею тепер на все життя. Наталія Островська пізніше пообіцяла пояснити, що сталось, аби уберегти інших від її помилки. Також знаменитість закликає обережно і уважно ставитись до процедур краси, аби потім уникнути негараздів.

Наталія Островська / © instagram.com/nataliostrovska

Наталія Островська / © instagram.com/nataliostrovska

"Дівчата, дуже прошу вас уважно і вдумливо ставитися до косметологічних процедур. Напередодні запису "Танців" я зробила нову процедуру для обличчя і тепер маю негативні наслідки, які залишаться на все життя. Пізніше розповім подробиці без імен і звинувачень, просто поділюсь, аби ви не повторювали помилок", - поділилась з підписниками ведуча.

Нагадаємо, нещодавно поет та композитор  Євген Рибчинський шокував наслідками невдалих уколів ботоксу. Експеримент знаменитості з зовнішнім виглядом завершився не так, як він того очікував.

Дата публікації
Кількість переглядів
1568
