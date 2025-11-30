ТСН у соціальних мережах

Наталія Островська викликала швидку і налякала фото під крапельницею: "Стало зле як ніколи"

Знаменитість повідомила, що сталось та як вона почувається зараз.

Валерія Сулима
Наталія Островська

Наталія Островська / © instagram.com/nataliostrovska

Ведуча 1+1 Наталія Островська показалась під крапельницею та повідомила, що викликала швидку.

Знаменитості стало зле у суботу ввечері, 29 листопада. Наталія Островська говорить, що їй довелося викликати швидку. Врешті, приїхали медики та поставили ведучій крапельницю. Та на цьому жахіття не закінчились. Російські окупанти тоді атакували Вишгород, де живе знаменитість. Наталія говорить, що "Шахед" пролітав просто над її будинком. Майже одразу після того ведуча почула звуки влучання.

"Вчора (29 листопада – прим. ред.) викликаю собі швидку. Приїжджають медики, ставлять крапельницю. Чуємо, як над нами пролітає "Шахед" і за п'ять хвилин від нас прилітає у будинки", - шокувала ведуча.

Наталія Островська під крапельницею / © instagram.com/nataliostrovska

Наталія Островська під крапельницею / © instagram.com/nataliostrovska

Ця ситуація неабияк налякала Островську. Що ж стосується самопочуття, то нині знаменитості легше. До цього їй стало різко зле на тренуванні з танців. Та медики швидко надали допомогу ведучій, що вона вже навіть повернулась до занять.

"А напередодні були танці…І просто під час тренування стало зле. Як ніколи зле…Дякувати медикам, швидко поставили на ноги і сьогодні (30 листопада – прим. ред.) проводжу тренування. Часу хворіти немає", - ділиться знаменитість.

Наталія Островська / © instagram.com/nataliostrovska

Наталія Островська / © instagram.com/nataliostrovska

Нагадаємо, нещодавно акторка Антоніна Хижняк зізналась, що захворіла. Артистка жалілась на свій не найкращий стан.

