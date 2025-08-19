Наталія Островська з однорічною донькою потрапила в ДТП: "Задньої частини нашого авто немає"

Наталія Островська / © instagram.com/nataliostrovska

Ведуча 1+1 Наталія Островська з однорічною донькою потрапила в ДТП.

Про це знаменитість розповіла у своєму Instagram. В авто Наталії Островської врізалася інша автівка, що й спричинило ДТП. Ведуча говорить, що удар був сильним, і нині задньої частини її машини просто немає. Особливо Островську налякало те, що в авто була однорічна Аґата. На щастя, дівчинка перебувала в автокріслі. Тим не менш, про всяк випадок ведуча відвезла доньку на огляд до лікарів.

"Люди, обов'язково пристібайте дітей в автокріслі. Дякувати Богові, я це зробила. У нашу машину в'їхали, удар був сильний, донька спала. Зараз поїдемо до лікарні, про всяк випадок оглянути малечу, бо задньої частини нашого авто немає", - поділилася ведуча.

Наталія Островська потрапила в ДТП / © instagram.com/nataliostrovska

Наталія Островська говорить, що винуватець ДТП свою провину визнав. Окрім зіткнення з іншим авто, водій порушив ще низку правил: їхав на зимовій гумі, в нього не було страхування, він багато маневрував та не дивився на дорогу. Поліцейські, які були свідками, це все зафіксували.

"Водій свою провину визнав і дуже переживає. Хоч це заспокоює у всій ситуації. Зимова гума, страховки в нього немає. Свідками ДТП стали патрульні. Це теж плюс, вони бачили, хто винуватець. Водій позаду не дивився вперед на дорогу, каже, задивився у бік, за кілька хвилин до зіткнення багато маневрував, це все бачила поліція", - поділилася ведуча.

Наталія Островська потрапила в ДТП / © instagram.com/nataliostrovska

Наталія Островська наголосила, що безпека під час керування авто є найголовнішою, а особливо, якщо в салоні є дитина. Ведуча закликає обов'язково користуватися автокріслом та дотримуватися правил дорожнього руху.

"Закликаю дбати про безпеку дітей в авто, ми завжди впевнені у собі, але не знаємо, хто їде позаду. Я завжди цього боялась, особливо, коли везу дитину. Аґата у момент зіткнення спала, автокрісло було в напівлежачому положенні, від удару прокинулась і сказала: "Ой…", - додала ведуча.

