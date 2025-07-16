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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2366
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2 хв

Наталія Сумська і Анатолій Хостікоєв назвали причину, чому не знімаються в кіно: "Дуже цікава історія"

Наразі подружжя грає лише в театрі. Актори пояснили, чому вони не з’являються на великих екранах.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Наталія Сумська і Анатолій Хостікоєв

Наталія Сумська і Анатолій Хостікоєв

Сімейство українських акторів Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв пояснили, чому не знімаються в кіно.

Артисти грають переважно в театрі. Однак ролі у фільмах за їхніми плечима теж є, а віддані фани б хотіли ще побачити знаменитостей на великих екранах. Наталія Сумська в інтерв'ю Лесі Вакулюк визнає, що було б чудово зіграти масштабну роль. Проте картини, які нині знімають, не цікавлять акторку. Тож, поки немає ролі, яка б захопила артистку, вона продовжує грати в театрі, що приносить їй задоволення.

"Зараз пропонують не те, що б нам сподобалося. Звісно, нам би личили якісь масштабні ролі. Знімаються якісь побутові фільми, але там мами. Просто мами - мені це не дуже цікаво. І не те щоб я очікую, я просто живу, нам є що робити. Ми заповнені театром, друзями, дітьми", - поділилася Сумська.

Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв

Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв

Анатолій Хостікоєв говорить, що наразі віддає перевагу театру. За словами артиста, він насолоджується своїми ролями і залюбки їх грає. Щоправда, актор визнає, що бували фільми, які його справді цікавили, однак після проб віддавали перевагу іншому.

"З кіно у мене вже давно немає жодних контактів. Очевидно, це закономірно, тому що я вважаю себе актором театру. І ті ролі, які я грав у театрі і граю досі, я звідти отримую енергію, і мене це влаштовує. Хоча кіно, звичайно, це дуже цікава історія. Я пробувався у багато фільмів, в яких я б з задоволенням зіграв, але не вийшло", - поділився артист.

Нагадаємо, тим часом співак Володимир Дантес неочікувано став актором та зіграв в еротичному трилері. Артист вже прокоментував свій дебют.

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