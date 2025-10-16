ТСН у соціальних мережах

Наталія Сумська показала архівне фото з покійною мамою, на яку схожа як дві краплі води

Артистка поділилася щемливим спогадом про рідну людину.

Наталія Сумська

Українська акторка та народна артистка України Наталія Сумська поділилася зворушливим спогадом із дитинства.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала два фото, зроблені у Львові — місті, де минули її дитячі роки. На одному знімку маленька Наталя позує на руках у мами, Ганни Іванівни, а на другому — 69-річна акторка відтворила ту саму локацію через десятки років.

"Через роки, на тому ж місці… У Львові — місті мого дитинства", — підписала Сумська публікацію.

Допис Наталії Сумської / © instagram.com/sumskanataliia

Світлина зворушила шанувальників акторки. У коментарях фани висловили захоплення родинним теплом кадру та неймовірною схожістю Наталії з її мамою, яка, на жаль, 2022 року пішла з життя.

  • Прекрасні світлини!

  • Ви неймовірна жінка!

  • Ви дуже схожі на маму! Щастя Вам, Наталіє!

Нагадаємо, нещодавно молодша сестра Наталій Сумської — Ольга — також поділилася спогадами про покійну маму в її день народження. Актора опублікувала ніжні світлини з близькою людиною.

