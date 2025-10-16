- Дата публікації
Наталія Сумська показала архівне фото з покійною мамою, на яку схожа як дві краплі води
Артистка поділилася щемливим спогадом про рідну людину.
Українська акторка та народна артистка України Наталія Сумська поділилася зворушливим спогадом із дитинства.
У своєму Instagram знаменитість опублікувала два фото, зроблені у Львові — місті, де минули її дитячі роки. На одному знімку маленька Наталя позує на руках у мами, Ганни Іванівни, а на другому — 69-річна акторка відтворила ту саму локацію через десятки років.
"Через роки, на тому ж місці… У Львові — місті мого дитинства", — підписала Сумська публікацію.
Світлина зворушила шанувальників акторки. У коментарях фани висловили захоплення родинним теплом кадру та неймовірною схожістю Наталії з її мамою, яка, на жаль, 2022 року пішла з життя.
Прекрасні світлини!
Ви неймовірна жінка!
Ви дуже схожі на маму! Щастя Вам, Наталіє!
Нагадаємо, нещодавно молодша сестра Наталій Сумської — Ольга — також поділилася спогадами про покійну маму в її день народження. Актора опублікувала ніжні світлини з близькою людиною.