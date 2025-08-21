Наталія Сумська різко висловилася про російську мову в Україні: "Покоління втрачені"

Наталія Сумська

Народна артистка України Наталія Сумська відверто поділилася думками про мовне питання, війну та сучасний стан українського кінематографа.

В інтерв’ю для hromadske акторка зізналася, що найбільше її зачіпає повсякденне звучання російської мови в Україні й додала, що це має бути особисте бажання та любов до рідної країни. Наталія не розуміє, як дотепер деякі люди толерують російське.

«Воно зачіпало ще давно, зачіпає зараз і буде зачіпати. Але ми не можемо силою людей змусити. Це має бути особисте сумління. Покоління втрачені. Як же можна після цього так байдуже продовжувати жити й розмовляти російською?» — сказала Сумська.

Наталія Сумська

Артистка згадала й про колег, які загинули або воюють на фронті. Вона розповіла, що навіть працівники театру, які все життя були за лаштунками, віддали своє життя за Україну. Водночас Наталія визнала, що розчарована тим, що попри війну український кінематограф здебільшого йде в розважальний жанр.

Акторка засмучена відсутністю масштабних воєнних картин і більшістю розважального жанру. На її думку війна нікуди не дівається, але складається таке враження, що вона десь там, а тут — якесь інше життя.

Сумська наголосила, що масштабні історичні та воєнні теми, зокрема про Азовсталь чи полонених захисників Маріуполя, варто було б екранізувати вже зараз. Також акторка розповіла про участь у майбутньому проєкті — сімейній комедії «Ну мам» разом з Адою Роговцевою, хоча зазначила, що мріє про серйозніші ролі.

Наталія Сумська

Також артистка вважає, що зараз ніхто не може бути осторонь від політики.

«Поза політикою зараз ніхто не може бути. Усе мало б бути підпорядковано воєнному стану. І мистецтво також», — підсумувала Сумська.

