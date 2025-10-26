- Дата публікації
Наталія Сумська висловилася про відмову від ролей у кіно й що може змінити це: "Не люблю таке"
Акторка має правило, якому слідує останні роки у кар’єрі.
Народна артистка України Наталія Сумська відверто розповіла про своє ставлення до сучасного українського кіно та чому її рідко погоджується на ролі.
Легендарна акторка зізналася, що нині рідко знімається у серіалах та кіно. Все тому, що театр для Наталії залишається головним місцем сили. Але водночас зірка зізналася, що таки може зробити виняток і погодитися на певну роль у кіно за однієї умови. За словами Наталії, це передусім про сценарій та «глибину матеріалу», яка має її чіпляти.
Тим не менш, акторка про сучасних акторів відгукується доволі позитивно й тішиться розвитком індустрії. Та своєю чергою, наголошує, що сама не береться гнатися за заробітками та ретельно ставиться до участі у різних проєктах.
«Театр зі мною — це як дім. А кіно це про всяк випадок. Новий час мав продукувати якесь кіно, яке б чіпляло, яке б було щирим, емоційним. А якщо воно поверхове, то я не люблю таке кіно. Мене не кличуть у телесеріали. А вже й не треба. Достатньо, що там багато наших акторів. Я подивилася, зрозуміла, що воно живе. Є і слава Богу. Всіх грошей не заробиш. Можна перечекати, може, десь буде інша нагода щось заробити. Театр — це живе мистецтво, не через плівку і воно мене тримає», — пояснила Сумська в інтерв’ю Суспільне Культура.
