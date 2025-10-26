ТСН у соціальних мережах

Гламур
76
2 хв

Наталія Сумська висловилася про відмову від ролей у кіно й що може змінити це: "Не люблю таке"

Акторка має правило, якому слідує останні роки у кар’єрі.

Автор публікації
Валерія Гажала
Наталія Сумська

Народна артистка України Наталія Сумська відверто розповіла про своє ставлення до сучасного українського кіно та чому її рідко погоджується на ролі.

Легендарна акторка зізналася, що нині рідко знімається у серіалах та кіно. Все тому, що театр для Наталії залишається головним місцем сили. Але водночас зірка зізналася, що таки може зробити виняток і погодитися на певну роль у кіно за однієї умови. За словами Наталії, це передусім про сценарій та «глибину матеріалу», яка має її чіпляти.

Наталія Сумська

Тим не менш, акторка про сучасних акторів відгукується доволі позитивно й тішиться розвитком індустрії. Та своєю чергою, наголошує, що сама не береться гнатися за заробітками та ретельно ставиться до участі у різних проєктах.

«Театр зі мною — це як дім. А кіно це про всяк випадок. Новий час мав продукувати якесь кіно, яке б чіпляло, яке б було щирим, емоційним. А якщо воно поверхове, то я не люблю таке кіно. Мене не кличуть у телесеріали. А вже й не треба. Достатньо, що там багато наших акторів. Я подивилася, зрозуміла, що воно живе. Є і слава Богу. Всіх грошей не заробиш. Можна перечекати, може, десь буде інша нагода щось заробити. Театр — це живе мистецтво, не через плівку і воно мене тримає», — пояснила Сумська в інтерв’ю Суспільне Культура.

76
