Наталія Валевська пригадала зустрічі з Пугачовою та публічно звернулася до неї з нагоди свята

Наталія Валевська / © instagram.com/valevska_official

Українська співачка Наталія Валевська поділилася архівними світлинами з Аллою Пугачовою та публічно привітала її з днем народження.

15 квітня артистці виповнилося 77 років. Із цієї нагоди Валевська згадала спільні моменти з примадонною ще до початку повномасштабної війни — коли вони перетиналися на сцені та різних заходах. Українська виконавиця в Instsgram публічно звернулася до колеги й залишила їй теплі побажання, не приховуючи прихильності.

«З Днем народження, Алло Борисівно! Ви мудра, справедлива і справжня Примадонна! Бажаю Вам здоров’я, сили і многая літа. Нехай усі бажання збудуться! Дякую Вам за досвід і поради, які залишилися зі мною назавжди. З повагою, Наталія Валевська», — написала співачка.

Наталія Валевська й Алла Пугачова / © instagram.com/valevska_official

Зазначимо, Алла Пугачова разом з чоловіком Максимом Галкіним і двома дітьми під час війни покинула РФ і навіть почала розпродавати там своє елітне майно. Подружжя одразу зайняло проукраїнську позицію і не боїться час від часу підколювати росіян своєю позицією. Як от нещодавно Алла викликала істерику у росіян своїм дописом в Instagram.

Нагадаємо, Аллу Пугачову з її 77-річчям вже також привітала українська акторка Ольга Сумська.