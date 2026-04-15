ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
1 хв

Наталія Валевська пригадала зустрічі з Пугачовою та публічно звернулася до неї з нагоди свята

Артистка показала фото з російською співачкою, якій виповнилося 77 років.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Наталія Валевська

Наталія Валевська / © instagram.com/valevska_official

Українська співачка Наталія Валевська поділилася архівними світлинами з Аллою Пугачовою та публічно привітала її з днем народження.

15 квітня артистці виповнилося 77 років. Із цієї нагоди Валевська згадала спільні моменти з примадонною ще до початку повномасштабної війни — коли вони перетиналися на сцені та різних заходах. Українська виконавиця в Instsgram публічно звернулася до колеги й залишила їй теплі побажання, не приховуючи прихильності.

«З Днем народження, Алло Борисівно! Ви мудра, справедлива і справжня Примадонна! Бажаю Вам здоров’я, сили і многая літа. Нехай усі бажання збудуться! Дякую Вам за досвід і поради, які залишилися зі мною назавжди. З повагою, Наталія Валевська», — написала співачка.

Наталія Валевська й Алла Пугачова / © instagram.com/valevska_official

Зазначимо, Алла Пугачова разом з чоловіком Максимом Галкіним і двома дітьми під час війни покинула РФ і навіть почала розпродавати там своє елітне майно. Подружжя одразу зайняло проукраїнську позицію і не боїться час від часу підколювати росіян своєю позицією. Як от нещодавно Алла викликала істерику у росіян своїм дописом в Instagram.

Нагадаємо, Аллу Пугачову з її 77-річчям вже також привітала українська акторка Ольга Сумська.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie