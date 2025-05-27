Наталія Валевська розсекретила, скільки заробляє на місяць і які бізнеси їй приносять дохід

Наталія Валевська / © instagram.com/valevska_official

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Українська співачка Наталія Валевська, яка раніше розкрила невиліковну хворобу, вперше відверто заговорила про фінанси — зокрема, про свої джерела доходу, витрати та грошову «подушку безпеки».

Так, зірка поділилася не лише цифрами, а й секретами власного фінансового підходу. Зокрема, Валевська зізналася, що вже давно веде чіткий контроль фінансів і записує усі доходи і витрати. За словами артистки, під час війни гроші приносить не лише концертна діяльність й роялті, а й допомога друзями та власний бренд парфумів.

«Найбільший гонорар за виступ — 10 тис. дол. Я все записую до копієчки. У мене є застосунок — і дохід, і витрати все чітко занотовано. Я заробляю з 13 років і весь час знаходжу джерела для прибутку. Це касові концерти, корпоративи, парфум, який я нещодавно випустила, роялті й багато всього. Я можу допомогти працевлаштувати й від цього отримати комісійні або „а ти можеш організувати свято?“ — та будь ласка», — розповіла артистка в інтерв’ю Славі Дьоміну.

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Наталія Валевська / © instagram.com/valevska_official

Про свої доходи Наталія висловилася доволі неоднозначно. Вона зізналася, що ця сума нефіксована й щомісяця може сягати 5-7 тис. доларів, а інколи менше. Тим не менш, з її бюджету щомісяця йде близько 120 тис. грн на власні потреби. А ось решту вона витрачає з сімейного бюджету. Крім того, відкладає кошти про всяк випадок.

«Буває по-різному. Десь до 120 тис. грн не менше (на власні потреби щомісяця — прим. ред.). У мене йде на лікування дуже багато, тому кошти завжди будуть доречні. У мене є також партнер, у нас спільний бюджет. Тому він левову частку всього закриває. Решта коштів, які заробляю, я інвестую в творчість. У мене є подушка безпеки — нехай буде 10 тис. дол. Але я все не розкажу», — сміючись, зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Валевська розсекретила свого нового обранця та подробиці роману.