Наталія Валевська в день свого 45-річчя шокувала відвертим зізнанням про проблеми із серцем

Наталія Валевська

Реклама

Українська співачка Наталія Валевська у своє 45-річчя відверто зізналася, як шалена популярність, концерти та виснажливий графік призвели її до серйозних проблем із серцем.

До дня народження артистка підбила підсумки не лише творчого шляху, а й особистих випробувань. За плечима знаменитості — 25 років на сцені, десятки відомих пісень і сотні виступів. Втім, період найбільшої затребуваності вона нині згадує без романтики. Тоді її календар був розписаний майже без вільних днів. Успіх захоплював, але водночас поступово забирав найцінніше. Лише згодом співачка усвідомила, наскільки небезпечним став такий ритм.

«У мене було по 25 концертів на місяць. Усі заздрили. Думали: „Боже, Валевська має стільки роботи, як їй це вдається?“. Але я не була щасливою. Це був шлях фактично в лікарню», — зізналася виконавиця.

Реклама

Наталія Валевська

Наслідки постійного перевантаження не змусили на себе чекати. Організм почав подавати тривожні сигнали, які вже неможливо було ігнорувати. Зрештою артистка опинилася під наглядом медиків і вперше серйозно замислилася над власним здоров’ям. Саме той період став для неї переломним.

«Я довела себе до дуже серйозних проблем із серцем і потрапила в кардіологічне відділення. Тоді я вперше по-справжньому зрозуміла, що здоров’я не безкінечне. Можна догратися до дуже страшних речей», — поділилася Валевська.

Наталія Валевська

Після пережитого співачка кардинально змінила ставлення до роботи. Тепер вона свідомо відмовляється від частини пропозицій і більше не ставить кар’єру вище за власний стан. До того ж новим викликом для неї стали соцмережі, які, за словами артистки, нерідко провокують емоційне виснаження не менше, ніж гастролі.

Також знаменитість зізналася, що з роками навчилася приділяти час собі, близьким і відпочинку. Валевська переконана, що жодні рейтинги чи аншлаги не можуть замінити внутрішню гармонію та відчуття щастя.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Наталія Валевська видала правду про співпрацю з Пугачовою та премію у розмірі 10 тис. доларів.

Новини партнерів