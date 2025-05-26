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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
416
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2 хв

Наталія Валевська відверто розповіла про нові стосунки після розлучення і розсекретила ім'я коханого

Співачка вже тривалий час не самотня. Обранця виконавиця приховувала. Нині ж Наталія Валевська поділилася подробицями стосунків і зізналась, як звати її коханого.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Наталія Валевська

Наталія Валевська / © instagram.com/valevska_official

Українська співачка Наталія Валевська розповіла про свій новий роман, який закрутила після розлучення з чоловіком, та вперше розкрила ім'я коханого.

Артистка вже доволі тривалий час не самотня. Знаменитість перебуває в стосунках та вже навіть встигла пройти з обранцем три стадії кохання. Перша - "цукерково-букетний" період. Друга – коли пара пізнавала одне одного. Щоправда, зірка в інтерв'ю Славі Дьоміну зізнається, що тут не минуло без непорозумінь, конфліктів та скандалів. Пара намагалася з'ясувати, хто ж їхньому союзі буде головним.

Утім, закохані минули цю стадію. Наталія Валевська говорить, що наразі вони зрозуміли, що в їхніх стосунках немає "я і ти", а лише "ми". Пара поважає одне одного, ставиться з розумінням, дослухається, не порушує кордонів, щиро цікавиться життям партнера.

Наталія Валевська зі своїм коханим / © instagram.com/valevska_official

Наталія Валевська зі своїм коханим / © instagram.com/valevska_official

"Ми минули три стадії кохання. Перша стадія – "цукерково-букетний" період, коли ти ідеалізуєш людину, бачиш в ній лише найпозитивніше і не бачиш того тіньового. Ось коли це відчуття закоханості, ідеалізації, вміння бачити лише позитивне в людині спадає, тоді ти бачиш вже і тінь. І там треба притиратися. На другій стадії, власне, всі розходяться. А третя стадія – взаємоповага, чути й бачити одне одного, знання потреб одне одного, вміння поважати кордони, цікавитися на 100 відсотків щиро та глибинно заняттями та інтересами обранця, його життям", - поділилася артистка.

Щоправда, коханого Наталія Валевська наразі приховує. Співачка говорить, що це його вибір – бути непублічним. Тим не менш, зірка зізналась, що її обранця звуть Андрієм.

Зазначимо, до цього Наталія Валевська протягом 20 років перебувала в стосунках із чоловіком Володимиром Пригладю, з яких 18 – у шлюбі. Співачка оголосила про їхнє розлучення в червні 2022 року.

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець висловився про свій роман із піарницею. Співак зізнався, як їхні стосунки впливають на роботу.

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