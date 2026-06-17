Наталія Валевська відверто розповіла про заробітки під час війни і що врятувало її фінансово

Наталія Валевська / © instagram.com/valevska_official

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Українська співачка Наталія Валевська відверто зізналася, як змінилися її доходи під час повномасштабної війни та звідки нині бере кошти на творчість.

Артистка розповіла, що важливою фінансовою підтримкою для неї став продаж квартири батька. Втім, отримані гроші Валевська не витрачає на розкішне життя, а вкладає у розвиток своєї музичної кар’єри. Зокрема, співачка працює над оновленням репертуару та перекладом своїх відомих хітів українською мовою.

«Якщо говорити відверто, зараз мені дуже допомогли кошти від продажу квартири тата. Фактично майже всі гроші одразу пішли в роботу. Так само використовую заощадження, які вдалося заробити раніше. Сьогодні весь фокус — на творчості. Я хочу повністю оновити репертуар, дати нове життя старим хітам, які слухачі просять перекласти українською», — поділилася виконавиця в інтерв’ю oboz.ua.

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Наталія Валевська / © instagram.com/valevska_official

Основним джерелом доходу для артистки залишаються концерти та виступи. Водночас Валевська зізнається, що нині намагається максимально раціонально ставитися до витрат і не женеться за дорогими покупками.

За словами співачки, найбільше коштів вона витрачає саме на музику, тоді як у повсякденному житті звикла економити. Зірка каже, що роками може носити одні й ті самі речі та легко обходиться без постійного оновлення гардероба.

«Я завжди була досить ощадливою людиною — на „ганчірочки“ не ведуся. Дуже спокійно ставлюся до гардеробу. У мене є одяг, який служить по десять років. Просто додаю аксесуари, по-іншому комбіную, і річ має новий вигляд. Щось мені можуть навіть і подарувати, пошити безкоштовно», — пояснила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Валевська у 45-й день народження заговорила про серйозні проблеми зі здоров’ям.

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