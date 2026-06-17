Наталія Валевська виклала всю правду про стосунки з Могилевською: "Робила вигляд, що не помічає"

Наталія Валевська та Наталія Могилевська

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Українська співачка Наталія Валевська вперше відверто розповіла про колегу Наталю Могилевську та пригадала, якими були їхні стосунки після проєкту «Шанс».

Артистка не приховує, що участь у популярному талант-шоу стала для неї важливим етапом кар’єри. Саме там вона працювала з двома наставниками — Наталею Могилевською та Кузьмою Скрябіним. Втім, якщо з музикантом їй вдалося зберегти тепле спілкування на довгі роки, то з продюсеркою ситуація склалася інакше. За словами Валевської, після завершення проєкту вона неодноразово відчувала холодне ставлення з боку колеги.

«З Кузьмою в мене відразу склалися особливі стосунки. І після „Шансу“ наше знайомство не закінчилося. Ми часто перетиналися на концертах і корпоративах, тому що замовники нерідко запрошували нас на одні виступи. Багато спілкувалися після концертів, сиділи в одних компаніях. Саме тому Андрій мені запам’ятався не стільки як артист, скільки як людина», — поділилася співачка в інтерв’ю Oboz.ua.

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Ігор Кондратюк, Наталія Могилевська та Кузьма

Натомість взаємини з Могилевською, як каже Валевська, довгий час залишалися доволі напруженими. Виконавиця зізналася, що під час випадкових зустрічей на концертах відчувала дистанцію та навіть певну зверхність з боку наставниці. Водночас сьогодні її думка про артистку змінилася.

«А Наталка могла навіть не привітатися. Бувало, що ми зустрічалися на збірних концертах, і вона робила вигляд, що не помічає мене. Могла відвернутися, пройти повз — поводилася зверхньо. Але чому кажу про це в минулому часі? Тому що сьогодні бачу зовсім іншу Наталю. І щиро тішать зміни, які в ній відбулися», — розповіла Валевська.

Наталія Валевська / © instagram.com/valevska_official

Особливе місце у спогадах співачки й досі посідає Кузьма Скрябін. Вона говорить про нього не лише як про талановитого артиста, а насамперед як про людину великої душі. Валевська також пригадала, що саме він запросив її до музичного проєкту, присвяченого його творчості, та особисто обрав для неї композицію «ВодаВогонь».

Нагадаємо, нещодавно Наталія Валевська відверто розповіла про заробітки під час війни і що врятувало її фінансово.

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