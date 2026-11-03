Наталія Єгорова розкрила правду про стосунки з Кличком, з яким розлучилась після 25 років шлюбу

Віталій Кличко та Наталія Єгорова / © УНІАН

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Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка — модель Наталія Єгорова — розкрила правду про їхні стосунки після розлучення.

Пара 25 років пожила в шлюбі. Однак у серпні 2022-го вони розлучились. Попри розрив, колишні закохані змогли зберегти теплі стосунки та повагу одне до одного. Наталія Єгорова в інтерв’ю Oboz.ua пояснила, як їм це вдалося.

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Модель говорить, що розлучення не може перекреслити всі ті роки, прожиті разом, та ставлення одне до одного, яке було під час шлюбу. Також Наталія Єгорова зазначила, щоб між ними не відбувалося, Віталій Кличко лишається батьком її дітей. Тож, для неї цього вже достатньо, аби його поважати.

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Наталія Єгорова, Віталій Кличко та їхні діти / © ТСН

«Я завжди поважала Віталія як особистість і досі вважаю його унікальною людиною, яка досягла величезних висот і в спорті, і в політиці. Наші особисті стосунки та розлучення не можуть перекреслити моєї поваги до нього. Адже стосунки двох людей — це зовсім інша історія. І що б не відбувалося між нами як між чоловіком і жінкою, він був і залишається батьком наших дітей. Для мене вже одного цього достатньо, щоб беззаперечно його поважати», — зазначила модель.

До слова, Віталій Кличко та Наталія Єгорова одружились 1997 року. Проте вже 2022-го подружжя приголомшило новиною, що розлучається. Причиною розриву стали різні життєві інтереси та тривале проживання в різних країнах: політик — в Україні, а модель — у Німеччині. У колишнього подружжя є троє спільних дітей. Раніше Наталія Єгорова розкрила, чим займаються їхні двоє синів та донька та де вони зараз живуть.

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