Наталія Бучинська висловилася про Лесика у реанімації після серцевого нападу на її концерті

Народна артистка України Наталія Бучинська вперше після власного концерту, де у музиканта Лесика Турка зупинилося серце, прокоментувала ситуацію.

Так, ініціаторкою шоу до Дня святого Миколая була саме Наталія. За її словами, вона щоразу на концерти запрошувала товариша Лесика. Цього разу він мав виступити одразу з трьома новими піснями. Проте, на жаль, вже під час виконання другої композиції, стався серцевий напад. Після цього його було доставлено до реанімації.

"Просто досі перебуваю в тривозі і відверто шокована. 5 грудня відбувся мій сольний виступ у Львові. Це був запланований концерт до Дня святого Миколая, організований, перш за все, для дружин, дітей і родин військових. Запрошеним гостем концерту був мій давній друг, колега – Лесик Турко. На кожному моєму виступі у Львові він приходив з сольними номерами. Цього разу він приніс відразу три нових пісні. Саме під час виконання другої пісні, у нього стався сердечний напад. Просто зі сцени Лесика забрали до лікарні", - повідомила народна артистка України.

У колишнього музиканта з гурту "Дзідзьо" зупинилося серце посеред виступу

Як повідомляє співачка у Facebook, вона продовжила концерт, постійно перебуваючи на зв'язку з близькими Лесика. Водночас зал також отримував інформацію про стан артиста. Насамкінець Наталія Бучинська не назвала діагнозу друга, однак запевнила, що родина музиканта потребує фінансової допомоги.

"Ми зібравши останні сили в кулак, завершували концерт. Постійно перебували на звʼязку з дружиною артиста та організаторами, про стан речей постійно інформували зал. Всі питання щодо діагнозу краще знають лікарі і дружина Ірина. Це царина професіоналів. Я же тільки молюся за швидше одужання свого друга, колеги і дуже талановитої людини. Зараз я прошу доєднатися до збору на допомогу в лікуванні Лесика Турка. Картка Ірини Турко: 4441111162765212", - написала Бучинська.

Нагадаємо, нещодавно співак Михайло Хома, він же Дзідзьо, також прокоментував зупинку серця у колеги Лесика й зробив заяву.

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