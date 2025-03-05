Наталія Холоденко показала 6-річну доньку-красуню і приголомшила, як вона змінилася до невпізнання

Зіркова психологиня Наталія Холоденко повідомила про важливе свято в її родині. Донька знаменитості святкує день народження.

Так, маленькій Вів'єн вже виповнюється шість років. Тож, з нагоди особливої події Холоденко опублікувала допис в Instagram. Зокрема, психологиня поділилася відео з донькою-красунею. Ролик складався з рідкісних архівних та свіжих кадрів Вів'єн. На відео можна помітити, як дівчинка з роками змінювалася До слова, доньку Холоденко стає просто не впізнати.

Окрім того, психологиня адресувала дівчинці теплі слова з привітаннями. Знаменитість зазначила, що їй навіть не віриться, що доньці вже шість років. Наталія Холоденко ділиться, що Вів'єн неабияк швидко дорослішає.

Наталія Холоденко мило привітала доньку з 6-річчям і показала її рідкісні кадри

"Сьогодні (5 березня – прим. ред.) моїй принцесі шість років! Здається, ще вчора була крихіткою, а вже така доросла дівчинка! Шість років тому в моєму житті з'явилося найбільше диво. Моя принцеса підростає, і кожен її день — справжнє свято. Встигла вирости просто на очах! Шість років — яка вона вже доросла!" – зазначила психологиня.

Нагадаємо, 5 березня день народження також святкує син лідера гурту "Без Обмежень" Сергія Танчинця. Музикант показав їхні рідкісні фото і ніжно привітав Лук'яна з 7-річчям.

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