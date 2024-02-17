Наталія Холоденко показалася в поліцейському відділку в Монако й розповіла про ДТП

Зіркова психологиня Наталія Холоденко розповіла про ДТП за участю її машини у Монако.

Як розповіла психологиня у своєму фотоблогу, їй зателефонував особистий водій, який був у машині з її сином і повідомив про ДТП. Так, у їхнє авто врізався мотоцикліст. Тому Наталія разом з водієм, сином Ларіоном і знайомим вимушені були їхати до відділку поліції у Монако, де Наталія проживає вже тривалий час.

"Настав цей зірковий час. Я у відділку поліції в Монако. Що я можу сказати, з опції: тут можна попити води, тут чистенький туалет і тут листівки для тих, хто хоче купити яхту", - розповіла знаменитість.

Наталія Холоденко розповіла про ДТП / Фото: instagram.com/kholodenkon

Також Наталія поділилася зі своїми шанувальниками кадрами машини після інциденту. Зокрема, у автівки залишилася розбита фара та подряпини. На щастя, обійшлося без жертв. Однак, на думку психологині, інший учасник ДТП, мотоцикліст, міг пошкодити ногу.

"У нас трапилася ДТП. В нас врізався мотоцикл, розбив мені фари, які я вчора змінила по страховці. Все добре, але це було цікаво. Але мотоцикліст, мабуть, зламав ногу", - додала Холоденко.

Наталія Холоденко розповіла про ДТП / Фото: instagram.com/kholodenkon

Наталія Холоденко розповіла про ДТП / Фото: instagram.com/kholodenkon

Нагадаємо, нещодавно Наталія Холоденко відсвяткувала 41-річчя і показала, як з розмахом відсвяткувала його в готелі в Монте-Карло.

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