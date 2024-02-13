Наталія Холоденко відповіла Анастасії Приходько на критику: "Одна зі збитих льотчиць"

Зіркова психологиня Наталія Холоденко відповіла співачці Анастасії Приходько, яка заявила, що та її "дратує".

У своєму Instagram психологиня зазначила, що бачила скандальне висловлювання виконавиці в її адресу. Утім, Холоденко не розуміє, що так зачепило співачку. Психологиня переконана, що у своєму ролику, де радила українцям під час війни "не здаватися внутрішньо", не сказала нічого образливого.

"Мені щойно підписниця переслала, як одна зі збитих льотчиць, наших співачок в минулому, людина співати вміє, але ніхто не слухає, як вона обурена про те, що "внутрішньо не здавайтеся". Мені здавалось, що більш безневинно, що я сказала, сказати не можна, але людину я дратую", - прокоментувала Холоденко.

Наталія Холоденко / Фото: instagram.com/kholodenkon

Психологиня також дала зрозуміти, що їй байдуже на слова Приходько, мовляв, "їй до вподоби дратувати людей".

"Я хочу сказати, що мені подобається дратувати людей. Це прикольно! Дратуєш, наче якась енергія тілом проходить у цих роздратованих. Я їх повертаю до життя. Їхня заздрість до мене мотивує їх рухатися вперед", - додала психологиня.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько розкритикувала Наталію Холоденко та заявила, що та її "дратує". Про свою неприязнь співачка розповіла після відео психологині, де вона з-за кордону радить українцям, як поводитися під час війни.

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