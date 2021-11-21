Наталія Холоденко зізналася, що не спілкується з кумом Юрієм Ткачем: "Було свідоме цькування"

Психологиня не спілкується з багатьма друзями, які раніше були близькими.

Зіркова психологиня Наталія Холоденко розповіла про сварку з близькими їй людьми.

Так, знаменитість не спілкується із кумами, хрещеними батьками її доньки Вів'єн – гумористом Юрієм Ткачем та суддею шоу "Танці з зірками" Катериною Кухар. Зокрема, із коміком вона не говорить вже понад пів року. Про це Наталія поділилася у програмі "Зірковий шлях".

"Ми не спілкуємося. Мене не запрошують на день народження. Тобто я не можу сказати, що мене запросили і я не прийшла. І це сталося якось для мене раптово. На день народження Віви Юра не прийшов через гастролі, його дружина передала подарунок, але вже почало щось відбуватися без мене" – зізналася Холоденко.

Катерина Кухар, Юрій Ткач та Наталія Холоденко / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Психологиня не назвала причини розладу. Втім, вона заявила, що її друзі об'єдналися проти неї.

"У цю воронку потрапила така кількість людей, що я на якомусь етапі усвідомила, що мені це нагадує такий булінг у школі, коли знайшли беззахисну дівчинку і "давайте до першої крові будемо кидати в неї дротики". Це не випадково відбувалося. Це було свідоме цькування. Давайте так зробимо, і так, а як вона відреагує, якщо так?" – розповіла Наталія Холоденко.

Психологиня додала, що була шокована поведінкою близьких. Вона зазначила, що дуже багато людей потішилися від того, що їй кепсько. Втім, зараз Наталія відпустила ситуацію і не має агресії чи образ.

Читайте також: