Наталія Могилевська чесно зізналась, чи вийшла заміж за свого коханого та що її обурює в стосунках

Виконавиця поділилася, що для неї не є припустимим у взаєминах з обранцем.

Українська співачка Наталія Могилевська чесно зізналася, чи уклала офіційний шлюб зі своїм коханим Валентином.

Виконавиця в Instagram опублікувала допис, де поділилася, що для неї не є припустимим у стосунках із партнером. Одне із запитань стосувалося спільного проживання без шлюбу. Артистка вважає, що багаторічні стосунки треба узаконювати. Утім, вона з коханим поки що не укладала шлюб. Артистка ділиться, що вже після закінчення війни можна вийти заміж і зіграти весілля, але зараз це не на часі.

"Ми через війну вирішили не витрачати гроші на весілля і ми не одружені. Але! Якщо це через те, що хтось із партнерів не хоче цього робити, то це означає, що немає довіри і справжнього кохання", - відповіла артистка.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Також для Наталії Могилевської є не припустимим флірт з іншими. Артистка переконана, що необхідно бути вірним своєму виборові і показувати, що партнер може вам довіряти. Це ж стосується і зрад. Співачка говорить, що в її стосунках не було такого досвіду. Утім, вона б не змогла пробачити зраду. Щоправда, артистка наголосила, що це стосується лише її переконань. Інші пари мають індивідуально вирішувати, як їм краще.

"Фліртувати з іншими, коли ви в стосунках, це жах. Дівчата думають, що це якось підігріває атмосферу...Не живіть в таких стосунках! Ви самі хочете довіряти своєму чоловікові, щоб він точно кохав лише вас. Спочатку дайте це, а потім розраховуйте це отримувати. Я обирала партнерів, які цього не роблять (не зраджують – прим. ред.) у жодному разі. Це повна дурня, якщо вам хочеться…Треба дивитися, для кожного своє. Я знаю класні родини, які після цього жили ще 20 років", - зазначила артистка.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

А от що особливо Наталію Могилевську обурює – це відкриті стосунки, які практикують пари. Для артистки це просто не припустимо. Співачка переконана, що має бути лише один партнер, а в ідеалі – на все життя.

"Це мене просто бісить (бути у відкритих стосунках – прим. ред.). Це просто безглуздя сьогодення. Повинен бути один чоловік на все життя. Це найкраща ситуація", - зазначила співачка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська поділилася доволі пікантним контентом. Артистка показалася в рушнику на голе тіло та розсекретила своє місце сили.

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