Наталія Могилевська чесно зізналася, чому в неї досі немає дітей

Українська співачка Наталія Могилевська вперше відверто розповіла про бажання стати матір'ю і чому досі не має дітей.

Під час розмови з Олексієм Сухановим Могилевська поділилася, що лише зараз вона, проробивши величезну роботу над собою, готова пройти свій досвід жінки і матері.

Також артистка поділилася, що вона не заздрить своїй сестрі, яка на початку повномасштабної війни народила дитину:

"Я радію за неї, бо вона дуже хотіла дитину. І їй, до речі, за 40. Це дуже жадана дитинка. Але я буду дуже радіти за себе, коли я зможу народити", - сказала Могилевска.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

За словами зірки, в неї ніколи не було болю з цього приводу. Наталія завжди хотіла, щоб її родина починалася з чоловіка і жінки, а потім щоб з'явилася дитина. Могилевська поділилася, що серйозно замислилася про народження дитини лише цього року – після того, як зустріла коханого чоловіка:

"Справа в тому, що я цією темою серйозно захворіла і це стало моїм величезним бажанням лише останній рік. До цього я не була до цього ані готова, і зовсім іншою жінкою була. І мені все одно, як складуться обставини. Можливо, я дізнаюся, що я вагітна. Можливо, ми поїдемо завтра в гарячу точку і приїдемо з малюком. Так теж може бути. Або хтось корзиночку залишить біля будинку. Я знаю точно, з такими людьми як я спочатку відбувається готовність і бажання ,і лише після того будуть події. Сьогодні я готова і я щасливо вірю, що це зі мною трапиться", - прокоментувала Могилевська.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Водночас Наталія пояснила, чому вона хоче дітей:

"Це для мене можливість реалізувати свій головний потенціал в житті. В мене стільки накопичилося ніжності, любові. Я дуже добре знаю світ, я дуже багато чого можу показати дитині. Це внутрішня необхідність. Я хочу це відчути, я хочу розкритися в цьому", - пояснила співачка.

Нагадаємо, декілька тижнів тому щаслива Наталія Моиглевська похизувалася оригінальним подарунком, який коханий їй презентував на 48-річчя.

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